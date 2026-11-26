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Nghị định quy định hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản gồm: Vi phạm quy định về điều tra cơ bản địa chất, điều tra địa chất về khoáng sản; bảo vệ tài nguyên địa chất, khoáng sản chưa khai thác; hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản; thu hồi khoáng sản; đóng cửa mỏ; đấu giá quyền khai thác khoáng sản; sử dụng số liệu, thông tin kết quả điều tra địa chất, điều tra địa chất về khoáng sản, hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản; quyền lợi của địa phương và người dân nơi có khoáng sản được khai thác; tài chính về địa chất, khoáng sản; kỹ thuật an toàn mỏ và các vi phạm khác trong lĩnh vực khoáng sản được quy định cụ thể tại Chương II của Nghị định.

Tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản bị áp dụng một trong các hình thức xử phạt chính là cảnh cáo hoặc phạt tiền. Mức phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi phạm đối với cá nhân là 1 tỷ đồng, đối với tổ chức là 2 tỷ đồng.

Nghị định quy định rõ các biện pháp khắc phục hậu quả như: Buộc thực hiện việc đăng ký, thông báo, báo cáo, cung cấp, giao nộp đầy đủ thông tin, dữ liệu, báo cáo, tài liệu, mẫu vật địa chất, khoáng sản cho cơ quan nhà nước hoặc người có thẩm quyền theo quy định.

Buộc báo cáo, cải chính, đính chính, cung cấp lại thông tin, số liệu chính xác, trung thực, đầy đủ; thu hồi hoặc điều chỉnh các thông tin, dữ liệu không đúng, không đầy đủ đã cung cấp; khôi phục lại tình trạng ban đầu của hệ thống thông tin, dữ liệu về địa chất, khoáng sản bị làm sai lệch; buộc thực hiện đúng, đầy đủ nội dung đề án, dự án, nhiệm vụ điều tra cơ bản địa chất, điều tra địa chất về khoáng sản đã được phê duyệt.

Buộc trang bị đầy đủ hệ thống thiết bị, phần mềm chuyên dụng và thực hiện kiểm định định kỳ theo quy định; buộc khai thác theo đúng thiết kế mỏ hoặc thiết kế mỏ điều chỉnh đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt..

Nghị định quy định rõ việc phạt tiền đối với hành vi khai thác khoáng sản, khai thác tận thu khoáng sản khi chưa được sự cho phép của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/1/2027.