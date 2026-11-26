Theo cáo trạng, ngày 23-5-2025, Tài ký hợp đồng thuê ô tô tự lái với anh L.V.H. (40 tuổi, đại diện Công ty A.L.). Do cần tiền tiêu xài và trả nợ, Tài lên mạng xã hội đặt làm giả giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô mang tên mình, sử dụng biển số của chiếc xe đã thuê. Sau đó, Tài mang xe cùng giấy tờ giả đến cơ sở cầm đồ T.T. (xã Phước An) cầm cố với số tiền 250 triệu đồng.

Phát hiện sự việc, anh H. đã trình báo công an. Đến tháng 6-2026, Tài ra đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Theo Điều 174 Bộ luật Hình sự, người dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng có thể bị phạt tù từ 7-15 năm.