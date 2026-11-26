Ngày 26/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp, đề nghị truy tố bị can Huỳnh Hồng Hải (SN 1983, trú phường Long Xuyên, An Giang) về tội “Giết người”.

Bị can Huỳnh Hồng Hải.

Theo kết luận điều tra, năm 2023, Hải có quan hệ tình cảm với chị T.T.V. (SN 1991, trú TPHCM). Thời điểm này, chị V. có con trai là bé K., khoảng 4 tuổi.

Ngày 10/9/2023, Hải điện thoại mời chị V. đưa bé K. xuống nhà mình dự đám giỗ. Chiều cùng ngày, chị V. cùng con đến nhà Hải.

Trưa ngày 11/9/2023, thấy bé K. quấy khóc, chị V. nhờ Hải chở bé đi chơi. Hải đưa bé K. đi nhiều nơi nhưng cháu vẫn tiếp tục quấy khóc.

Khi chở bé K. đến giữa cầu Tôn Đức Thắng, đoạn thuộc phường Mỹ Hòa (nay là phường Long Xuyên), Hải bất ngờ bế cháu K. đưa qua lan can cầu rồi ném xuống sông Long Xuyên.

Đúng lúc này, cha con ông Bùi Ngọc Thọ (SN 1960, trú phường Thới Long, TP. Cần Thơ) điều khiển ghe chở lúa đi ngang qua, phát hiện sự việc và kịp thời cứu bé K. lên ghe.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang phối hợp Công an TP. Long Xuyên triển khai lực lượng điều tra, truy xét đối tượng. Sau đó Huỳnh Hồng Hải bị bắt giữ.

Qua giám định của cơ quan chức năng xác định tại thời điểm thực hiện hành vi, Hải nhận thức được hành vi phạm tội, tuy nhiên sau đó có biểu hiện tâm thần nên phải đưa bị can áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc.