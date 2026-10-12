Phụ cấp chức vụ cán bộ quản lý giáo dục: Cần theo sát quy mô trường

Giờ học của cô trò Trường Tiểu học Phan Đăng Lưu (phân hiệu Lê Đình Chinh, phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng). Ảnh: NTCC

Đây là cơ sở để đặt vấn đề rà soát hệ số phụ cấp chức vụ, bảo đảm mức hưởng sát hơn với trách nhiệm và khối lượng công việc thực tế.

Quy mô trường thay đổi, hệ số cần tính lại

Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến về Dự thảo Nghị định quy định chế độ phụ cấp chức vụ đối với cán bộ quản lý cơ sở giáo dục. Dự thảo thiết kế hệ số phụ cấp theo cấp học, loại hình cơ sở giáo dục và vị trí quản lý; đồng thời quy định về chức danh tương đương, chế độ hưởng, bảo lưu và chuyển tiếp.

Bà Trần Thị Thanh Vân - Hiệu trưởng Trường THCS Võ Như Hưng (Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng) cho rằng dự thảo lần này chưa có nhiều thay đổi so với quy định trước đây, trong khi quy mô trường, lớp đã thay đổi đáng kể. Trước đây, trường hạng I được xác định từ 28 lớp trở lên. Sau sáp nhập, có những trường có từ 45 lớp trở lên. Trong khi đó, hệ số 0,55 dành cho hiệu trưởng THCS trong dự thảo tương đương mức phụ cấp của trường hạng I theo quy định trước đây.

Từ thực tế này, bà Vân cho rằng nên tiếp tục áp dụng hệ số phụ cấp theo tiêu chí phân loại hạng trường, đồng thời điều chỉnh tiêu chí về quy mô. Theo đó, có thể xác định trường hạng I từ 50 lớp trở lên, hạng II từ 30 - 49 lớp; với khu vực miền núi, số lớp có thể được điều chỉnh thấp hơn để phù hợp với điều kiện thực tế.

Trường THCS Võ Như Hưng hiện có 3 cơ sở. Theo bà Vân, việc phân quyền quản lý giữa các cơ sở không làm giảm yêu cầu đối với hiệu trưởng trong việc trực tiếp đến từng nơi để nắm tình hình dạy học và học sinh. “Đã chủ trương gần dân, sát dân mà ngồi gõ bàn phím thì không đúng thực tế với ngành Giáo dục”, bà Vân nói và đề xuất nâng hệ số phụ cấp của hiệu trưởng THCS từ 0,55 lên 1,0.

Hiệu trưởng Trường THCS Võ Như Hưng cho rằng không chỉ hiệu trưởng mà vị trí tổ trưởng, tổ phó chuyên môn cũng cần được tính đến. Trường hiện có 3 tổ với khoảng 100 giáo viên. Khi số lượng giáo viên trong tổ tăng, phạm vi công việc của tổ trưởng, tổ phó cũng mở rộng tại nhiều điểm trường. Việc đưa thiết bị, thư viện vào tổ chuyên môn theo Điều lệ trường học càng làm tăng nhiệm vụ điều hành, hỗ trợ hoạt động dạy học. Vì vậy, bà Vân đề xuất nâng hệ số phụ cấp tổ trưởng, tổ phó từ 0,2 lên 0,5, đồng thời giảm định mức tiết dạy để đội ngũ này có thêm thời gian thực hiện nhiệm vụ quản lý và hỗ trợ chuyên môn.

Tuy nhiên, ông Đặng Ngọc Lam - Hiệu trưởng Trường THCS Kim Đồng (Hải Châu, TP Đà Nẵng) cho rằng không nên tiếp tục phân hạng trường để làm căn cứ chính xác định mức phụ cấp. Công việc của người đứng đầu nhà trường đang chuyển mạnh từ quản lý hành chính sang quản trị. Hiệu trưởng phải dành nhiều thời gian cho việc xây dựng chủ trương, tổ chức thực hiện, chỉ đạo chuyên môn, kiểm tra và giám sát.

Sau sắp xếp, sáp nhập trường, lớp, địa bàn quản lý rộng hơn, số cơ sở tăng và khối lượng công việc phát sinh nhiều hơn. Theo ông Lam, những thay đổi này đặt ra yêu cầu nhìn lại cơ chế phụ cấp, bởi mức hưởng hiện nay chưa phản ánh đầy đủ trách nhiệm thực tế. Thay vì tiếp tục chia trường theo hạng, cần nhìn vào bản chất công việc của từng vị trí quản lý. Dù trường có quy mô lớn hay nhỏ, hiệu trưởng đều phải thực hiện những nhiệm vụ cốt lõi của người đứng đầu, đó là ra chủ trương, chỉ đạo, kiểm tra và giám sát hệ thống.

Hiệu trưởng Trường THCS Kim Đồng đề xuất điều chỉnh phụ cấp chức vụ theo hướng tương đối đồng đều đối với đội ngũ cán bộ quản lý từ tổ trưởng, tổ phó trở lên, thay vì tạo khoảng cách lớn theo hạng trường. Mức điều chỉnh cần vừa phải, không tạo chênh lệch quá lớn với mặt bằng thu nhập của giáo viên để giữ sự hài hòa trong môi trường sư phạm. Về lâu dài, khi mô hình trường sau sáp nhập ổn định, chính sách tiền lương và phụ cấp cần gắn với vị trí việc làm.

Ảnh minh họa ITN.

Hệ số phụ cấp cần phản ánh tính chất công việc

Ở cấp tiểu học, bà Huỳnh Thị Minh Nguyệt - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phan Đăng Lưu (phụ trách phân hiệu Lê Đình Chinh, phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng) cho rằng sự khác biệt về quy mô và điều kiện quản lý cần được phản ánh rõ hơn trong chính sách phụ cấp. Bất cập hiện nay là mức phụ cấp được xác định tương đối cố định theo chức danh, trong khi quy mô và khối lượng công việc giữa các nhà trường có sự khác biệt lớn. Nhiều trường có từ 2.000, 3.000 - 5.000 học sinh nhưng mức phụ cấp vẫn tương đương các trường có quy mô nhỏ hơn.

Cách phân chia hệ số theo cấp học trong dự thảo, với mức 0,7 đối với hiệu trưởng THPT, 0,55 đối với hiệu trưởng THCS và 0,5 đối với hiệu trưởng tiểu học, mầm non, cũng chưa phản ánh đầy đủ đặc thù quản lý ở từng cấp học. Tại bậc mầm non, tiểu học, khối lượng công việc quản lý rất lớn, nhất là ở những trường có đông học sinh, nhiều lớp và nhiều cơ sở.

Sau sáp nhập, Trường Tiểu học Phan Đăng Lưu có gần 3.000 học sinh. Phó hiệu trưởng phụ trách phân hiệu phải đảm nhiệm nhiều công việc, từ hồ sơ, thi đua, đánh giá viên chức đến tổ chức các hoạt động giáo dục.

“Trước đây ban giám hiệu có 3 người, nay tinh gọn chỉ còn 1 phó hiệu trưởng phụ trách phân hiệu. Mọi công việc từ hồ sơ sổ sách, thi đua khen thưởng, đánh giá viên chức, sáng kiến kinh nghiệm đến hoạt động chi bộ... đều dồn lên một người đảm nhiệm. Chưa kể, phân hiệu tiểu học vẫn tổ chức bán trú, các câu lạc bộ, hoạt động trải nghiệm, dạy bơi... như một trường độc lập, áp lực công việc vô cùng lớn”, bà Nguyệt chia sẻ.

Cán bộ quản lý tại các trường có nhiều cơ sở còn phải thường xuyên di chuyển để dự giờ, kiểm tra hoạt động sư phạm, tham dự các hoạt động chung và nắm tình hình thực tế. Đây là những yếu tố cần được tính đến khi xác định mức độ trách nhiệm của từng vị trí. Thực tế tại Trường Tiểu học Phan Đăng Lưu cũng phát sinh sự khác biệt về mức hưởng giữa những người cùng tham gia công tác quản lý.

Bà Nguyệt cho biết, bản thân từ vị trí hiệu trưởng chuyển sang làm phó hiệu trưởng phụ trách phân hiệu nên được bảo lưu hệ số phụ cấp 0,5. Trong khi đó, phó hiệu trưởng tại trường chính, dù đảm nhận khối lượng công việc và trách nhiệm tương đương, chỉ hưởng hệ số 0,4. Tương tự, một số giáo viên nguyên là phó hiệu trưởng được bố trí làm tổ trưởng chuyên môn hiện được bảo lưu hệ số phụ cấp 0,4 trong thời gian chuyển tiếp để tiếp tục hỗ trợ công tác quản lý, dự giờ, hoàn thiện hồ sơ, biên bản.

Theo Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phan Đăng Lưu, khi thời gian bảo lưu kết thúc, cần tính đến cơ chế động viên phù hợp đối với những người đang đảm nhận thêm nhiều nhiệm vụ quản lý, hỗ trợ ban giám hiệu.

Cơ chế phụ cấp nên gồm hai phần: Khoản cố định theo chức danh, vị trí được phân công và một khoản biến đổi theo quy mô, tính chất công việc. Phần biến đổi có thể tính đến số lượng học sinh, số lớp, số điểm trường hoặc phân hiệu, khoảng cách địa lý và đặc thù địa bàn. - Bà Huỳnh Thị Thu Nguyệt - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phan Đăng Lưu