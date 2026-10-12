Buổi sinh hoạt định kỳ của CLB "Sáng tạo cùng AI" Trường THCS Lao Bảo diễn ra trong không khí hào hứng, mong chờ của các em học sinh. Dưới sự hướng dẫn của giáo viên, các em được thực hành xây dựng câu lệnh, sử dụng công cụ AI để thiết kế bài học dưới nhiều hình thức như: Video, đồ họa thông tin... với giao diện bắt mắt.

Là một trong những thành viên tham gia CLB từ những ngày đầu thành lập, em Nguyễn Đức Trí, học sinh lớp 9H rất hào hứng mỗi khi tham gia sinh hoạt CLB. Từ một cậu học sinh còn khá bỡ ngỡ khi làm quen với khái niệm AI, đến nay em đã có thể thao tác thành thạo trên nhiều ứng dụng, biến những bài học khô khan lý thuyết thành dạng trực quan, sinh động.

Chia sẻ về những sản phẩm do em tạo ra thông qua AI, Trí cho hay: “Dựa trên mẫu câu lệnh do thầy cô hướng dẫn trước đó, em chủ động thay đổi từ ngữ, đặt ngữ cảnh rõ ràng để AI tạo ra những hình ảnh minh họa sống động cho bài văn, tổng hợp sơ đồ tư duy cho môn Sinh học hay gợi ý ý tưởng cho các bài thuyết trình Lịch sử. Kể từ khi tham gia CLB, em dần nhận ra những lợi ích vượt trội mà AI mang lại trong quá trình học tập của em và các bạn. Chỉ cần sử dụng đúng cách, chúng em đã có thêm công cụ hỗ trợ tuyệt vời mà không bị phụ thuộc vào nó”.

Các thành viên CLB "Sáng tạo cùng AI" hào hứng chia sẻ kỹ năng sử dụng trí tuệ nhân tạo trong học tập - Ảnh: T.P

CLB "Sáng tạo cùng AI" ra đời từ đầu năm học 2025-2026 nhằm trang bị kiến thức nền tảng, kỹ năng vận dụng cơ bản; phát triển khả năng nhận biết, đánh giá, kiểm chứng và sử dụng AI an toàn, có đạo đức, có trách nhiệm cho học sinh. Đồng thời, giúp các em phát triển tư duy phản biện, giải quyết vấn đề, sáng tạo, tự học; gắn AI với chuyển đổi số, STEM/STEAM, nghiên cứu khoa học, hướng nghiệp và vấn đề thực tiễn địa phương Lao Bảo. Qua đó, học sinh có cơ hội trải nghiệm, thực hành, tham gia các dự án và tạo ra sản phẩm số.

Ghi nhận sau hơn 1 năm thành lập, CLB đã giúp cho các thành viên chủ động hơn trong quá trình học tập, biến việc tiếp thu kiến thức trở thành hành trình khám phá đầy niềm vui và sáng tạo. Không những thế, mỗi thành viên CLB còn trở thành một tuyên truyền viên tích cực, góp phần lan tỏa tinh thần học tập đổi mới trong toàn trường, tạo nên một phong trào thi đua sôi nổi, giúp học sinh toàn trường tiếp thu bài học nhanh và hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó, những sản phẩm không chỉ dừng lại trong khuôn khổ của buổi sinh hoạt mà các thành viên CLB còn nhận “đơn đặt hàng” cho những bài dạy chuyên đề của các giáo viên trong trường.

Theo thầy Nguyễn Duy Thành, giáo viên Tin học, Chủ nhiệm CLB Sáng tạo cùng AI, giúp học sinh vùng khó khăn tiếp cận công nghệ là điều cần thiết, nhưng hướng dẫn các em sử dụng làm sao cho an toàn, có trách nhiệm và có “bộ lọc” đạo đức mới là mục tiêu cốt lõi mà nhà trường hướng tới.

“Mục tiêu lớn nhất của chúng tôi khi thành lập CLB không phải là biến các em thành chuyên gia công nghệ, mà là giúp các em ở vùng khó khăn không bị bỏ lại phía sau trong kỷ nguyên số. Do đó, chúng tôi luôn lồng ghép nội dung rèn luyện tư duy phản biện vào hướng dẫn kỹ năng, giúp học sinh biết nhận biết, đánh giá và kiểm chứng lại mọi thông tin do AI cung cấp trước khi sử dụng để các em hiểu rằng, AI chỉ là công cụ hỗ trợ, sáng tạo thực sự phải đến từ chính trí tuệ và cảm xúc của các em”, thầy Thành cho biết.

Sau 1 năm hoạt động, CLB “Sáng tạo cùng AI” bước đầu mang lại những kết quả tích cực. Học sinh được tiếp cận, trải nghiệm và sáng tạo với AI, qua đó phát triển tư duy, khả năng sáng tạo, kỹ năng kiểm chứng thông tin và ý thức sử dụng AI có trách nhiệm. Các em cũng đã tạo ra một số sản phẩm ứng dụng AI phục vụ học tập góp phần phát triển năng lực số và năng lực AI.

Thầy Lê Cảnh Bích, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Lao Bảo cho hay: “Thời gian tới, nhà trường sẽ tiếp tục duy trì CLB, đồng thời đổi mới nội dung, hình thức theo hướng học sinh làm chủ công nghệ, sáng tạo cùng AI và tạo ra sản phẩm thiết thực. Mỗi thành viên sẽ trở thành một “hướng dẫn viên AI” tại lớp, cùng giáo viên xây dựng kho học liệu số dùng chung, đồng thời tổ chức thêm các dự án, sân chơi và cuộc thi sáng tạo với AI.

Qua đó, nhà trường mong muốn từ CLB, năng lực AI và năng lực số được lan tỏa đến từng lớp, từng học sinh, để các em không chỉ biết sử dụng mà thực sự làm chủ và sáng tạo cùng công nghệ. Tin chắc rằng, đây là sẽ điểm tựa mở ra cánh cửa tri thức mới, chắp cánh cho học sinh THCS Lao Bảo tự tin bước vào kỷ nguyên số”.