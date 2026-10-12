Bồi đắp tình yêu biển, đảo cho học sinh

Đại tá Lê Văn Tú, Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 3 khẳng định: Nhiều năm nay, các ban, ngành TP Hồ Chí Minh luôn đồng hành với Vùng Cảnh sát biển 3 trong việc tổ chức Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”. Các trường THCS cũng rất quan tâm, liên hệ chặt chẽ với ban tổ chức để nắm chắc quy chế, chuẩn bị tốt cho học sinh dự thi, góp phần tổ chức cuộc thi thành công, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Đội TP Hồ Chí Minh (bên trái) tham gia chung kết Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” năm 2026.

Là một trong những nhà trường đạt thành tích cao trong các Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”, cô Nguyễn Thị Sông Thương, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn An Ninh, chia sẻ: “Với tình cảm và trách nhiệm của mình, thầy và trò nhà trường luôn nỗ lực hướng về biển, đảo bằng những hành động, việc làm thiết thực. Tham gia cuộc thi và các hoạt động trưng bày tư liệu, hình ảnh, vẽ tranh về biển, đảo và người chiến sĩ, toàn thể giáo viên, học sinh Trường THCS Nguyễn An Ninh gửi gắm tình cảm và lòng biết ơn sâu sắc đến các lực lượng làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu Tổ quốc, mang lại sự yên bình và hạnh phúc cho nhân dân”.

Điểm mới của cuộc thi năm nay là việc lồng ghép các tiểu phẩm nhằm truyền tải nội dung sinh động, góp phần tăng tính hấp dẫn và hiệu quả tuyên truyền. Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 triển khai cuộc thi theo hướng ngày càng trực quan, phù hợp với tâm lý lứa tuổi học sinh. Từ những câu hỏi về lịch sử, địa lý, pháp luật, chủ quyền biển, đảo đến những tình huống thực tế, nội dung tuyên truyền được “mềm hóa”, truyền tải qua nhiều hình thức như thi trực tuyến, thi trực tiếp theo hình thức sân khấu hóa, hoạt động trải nghiệm, sáng tác nghệ thuật và truyền thông trên nền tảng số.

Em Hứa Bảo Trân, học sinh Trường THCS Nguyễn An Ninh, người nhiều lần tham gia Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”, bày tỏ: “Điều làm nên sức sống của cuộc thi không chỉ là những kiến thức bổ ích, lý thú mà còn nằm ở việc kết hợp giáo dục kiến thức với trải nghiệm thực tế và các hoạt động hướng về cộng đồng. Chúng em được tham quan, tìm hiểu nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ trên tàu Cảnh sát biển; nghe những câu chuyện về sự hy sinh, tinh thần quả cảm và gian khó nơi đầu sóng, ngọn gió trong hoạt động tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, cứu hộ, cứu nạn và đấu tranh phòng, chống tội phạm trên biển... Tất cả những trải nghiệm đó giúp chúng em thêm quý trọng, tin yêu, khâm phục các chú Bộ đội Cụ Hồ và thêm yêu quê hương, đất nước, biển, đảo Việt Nam”.