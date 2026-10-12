Ươm mầm ước mơ

Nền tảng cho hành trình ấy được xây dựng từ triết lý giáo dục 4H: Học - Hỏi - Hiểu - Hành, cùng định hướng 4T: Trách nhiệm với bản thân - gia đình - xã hội và thiên nhiên. Với Trường Ðại học Bình Dương (BDU) nói chung và Phân hiệu tại Cà Mau nói riêng, nền giáo dục có giá trị không chỉ giúp người học có kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp mà còn hướng đến việc hình thành một con người có đạo đức, sống trách nhiệm, biết yêu thương, sẻ chia và sẵn sàng đóng góp cho cộng đồng.

TS Trịnh Huỳnh An, Phó Hiệu trưởng Trường Ðại học Bình Dương, Giám đốc Phân hiệu, trao tặng bảng tượng trưng học bổng VESAMO cho sinh viên.

Bước vào năm học 2026-2027, Phân hiệu tiếp tục dành nhiều nguồn lực để đồng hành cùng sinh viên thông qua chính sách học bổng, miễn giảm học phí, hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, sinh viên có thành tích nổi bật trong học tập và rèn luyện. Trong đó, 3 sinh viên nhận học bổng Thành tựu vượt trội, 5 sinh viên nhận học bổng Chắp cánh ước mơ, 8 sinh viên nhận học bổng Chính sách, 10 sinh viên nhận học bổng Gia đình BDU.CM, 43 sinh viên nhận học bổng Ngành Mũi nhọn cùng các suất học bổng doanh nghiệp dành cho tân sinh viên và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn cũng như khích lệ sinh viên có thành tích học tập xuất sắc; 25 tân sinh viên, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ và 14 sinh viên có thành tích học tập xuất sắc được tiếp sức. Tổng nguồn lực dành cho các chương trình học bổng, miễn giảm và hỗ trợ sinh viên lên đến gần 6 tỷ đồng. Ðáng chú ý, nhiều sinh viên được hưởng chính sách hỗ trợ, miễn giảm từ 30 triệu đồng đến các mức hỗ trợ tương đương 50%, 60% và 70% học phí toàn khoá, qua đó, mở rộng cơ hội học tập cho những người trẻ đang nỗ lực vươn lên bằng chính nghị lực của mình.

Khép lại năm học 2025-2026, Phân hiệu có 913 sinh viên xếp loại Khá trở lên, chiếm 76%; tỷ lệ tốt nghiệp đúng hạn đạt 76,80% và mức độ hài lòng của người học đạt 98,66%. Những sinh viên có thành tích học tập nổi bật và tích cực trong hoạt động phong trào đều được tuyên dương, khen thưởng. Ðó là sự động viên dành cho những tháng ngày nỗ lực, những lần vượt qua khó khăn và tinh thần không ngừng hoàn thiện bản thân của mỗi người học.

Bên cạnh nguồn học bổng, Phân hiệu còn chủ động kết nối, vận động tổ chức, doanh nghiệp, mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh cùng chung tay xây dựng nguồn lực khuyến học. Trong đó, VESAMO - Hội những người Hàn yêu Việt Nam là một trong những đơn vị đồng hành bền bỉ với sinh viên BDU gần 2 thập kỷ qua. Hằng năm, VESAMO duy trì nguồn quỹ học bổng hàng trăm triệu đồng, trao gửi đến những sinh viên có thành tích học tập tốt, hoàn cảnh khó khăn và có khát vọng vươn lên, cống hiến cho xã hội. Năm học 2026-2027, VESAMO tiếp tục trao 200 triệu đồng học bổng cho 10 sinh viên tiêu biểu tại Phân hiệu, tiếp thêm động lực để các em vững tin trên hành trình chinh phục tri thức.

Với Phân hiệu Trường Ðại học Bình Dương tại Cà Mau, “Ươm mầm ước mơ” là hành trình được vun đắp bằng những việc làm cụ thể, sự đồng hành lâu dài và niềm tin dành cho thế hệ trẻ. Nhà trường tin rằng, mỗi sinh viên được tiếp sức hôm nay sẽ được tiếp thêm nghị lực, trách nhiệm và khát vọng cống hiến. Từ đó, các em sẽ ngày càng trưởng thành, trở thành những cử nhân, kỹ sư thực hành, công dân có ích, sẵn sàng phụng sự xã hội.