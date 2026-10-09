Nghĩa cử đẹp!

Chị Dung (bên trái) trao trả tài sản cho chị Hiệp.

Ngay sau đó, chị Dung chủ động trình báo, giao nộp tài sản nhặt được cho Công an xã Phú Ninh để xác minh, trả lại cho người đánh rơi. Tiếp nhận thông tin, Công an xã Phú Ninh khẩn trương xác minh, xác định chủ nhân số tài sản đánh rơi là chị Đặng Thị Hiệp (2000, trú xã Chiên Đàn, Đà Nẵng) nên đã liên hệ, mời chị Hiệp đến trụ sở nhận lại.

TRẦN TÂN

Anh Hoàng chuyển trả toàn bộ số tiền cho người chuyển nhầm.

* Bất ngờ nhận được khoản tiền hơn 1,7 tỷ đồng chuyển vào tài khoản, anh Nguyễn Viết Hoàng (trú phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) đã chủ động thông báo với Công an phường để xác minh, hoàn trả cho người chuyển nhầm. Công an phường Thành Sen đã phối hợp với ngân hàng liên quan xác minh nguồn tiền và thông tin người chuyển nhầm, qua đó xác định khoản tiền trên do chị Đ.T.H. (công tác tại một ngân hàng tại tỉnh Lâm Đồng) chuyển nhầm vào tài khoản của anh Hoàng. Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, anh Nguyễn Viết Hoàng đã chuyển trả toàn bộ số tiền cho người chuyển nhầm.