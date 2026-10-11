Lực lượng quản lý thị trường Phú Thọ xử lý 754 vụ, xử phạt hơn 4,3 tỷ đồng

Lực lượng quản lý thị trường phối hợp Công an tỉnh kiểm tra hàng hóa kinh doanh trên môi trường thương mại điện tử. (Ảnh do Quản lý thị trường cung cấp)

Trong đó, số tiền phạt vi phạm hành chính chiếm phần lớn với hơn 4,055 tỷ đồng; phạt và truy thu thuế đạt 157,9 triệu đồng. Giá trị hàng hóa tịch thu đạt hơn 150,5 triệu đồng và lực lượng chức năng đã buộc tiêu hủy lượng hàng hóa vi phạm có trị giá hơn 1,524 tỷ đồng.

Chỉ riêng trong quý III/2026, các đội nghiệp vụ Quản lý thị trường tỉnh Phú Thọ đã tiến hành kiểm tra 422 vụ, xử lý 226 vụ, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 1,26 tỷ đồng.

Đối với lĩnh vực an toàn thực phẩm, lực lượng chức năng phát hiện và xử lý 128 hành vi vi phạm (như cống rãnh thoát nước bị ứ đọng, không bảo đảm vệ sinh thú y, vận chuyển sản phẩm động vật chết...), xử phạt 423,5 triệu đồng. Lĩnh vực kinh doanh và điều kiện kinh doanh: Xử lý 62 hành vi vi phạm (kinh doanh hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, vi phạm nhãn hàng hóa, vi phạm quy định bán thuốc lá, hành nghề dược...), phạt hành chính 351,25 triệu đồng.

Lực lượng quản lý thị trường Phú Thọ kiểm tra hoạt động kinh doanh nạp khí LPG. (Ảnh do Quản lý thị trường cung cấp)

Đối với hàng giả và quyền sở hữu trí tuệ: Lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra, xử lý 25 hành vi vi phạm liên quan các mặt hàng giày thể thao, quần áo giả mạo các nhãn hiệu lớn (Nike, Adidas, Hermes...), xử phạt 179 triệu đồng và tiêu hủy hàng hóa trị giá hơn 101,7 triệu đồng…

Đáng chú ý, đối tượng vi phạm có xu hướng gia tăng việc lợi dụng thương mại điện tử, mạng xã hội, livestream và các dịch vụ chuyển phát nhanh để quảng cáo, tiêu thụ hàng giả, hàng kém chất lượng, gây khó khăn cho công tác kiểm tra, xác minh.

Lực lượng liên ngành kiểm tra sản phẩm động vật không bảo đảm vệ sinh thú y. (Ảnh do Quản lý thị trường cung cấp)

Lực lượng quản lý thị trường tỉnh cũng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn, theo dõi sát sao việc cung ứng và giá xăng dầu, khí, kịp thời phát hiện các dấu hiệu bất thường như: Thiếu hàng cục bộ, bán nhỏ giọt, ngừng bán không có lý do chính đáng, tăng giá bất hợp lý hoặc thu thêm ngoài giá niêm yết.