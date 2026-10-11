Cục Thuế vừa ban hành Chỉ thị số 34/2026 về triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng. Qua đó, yêu cầu cơ quan thuế các cấp đẩy nhanh tiến độ xử lý hồ sơ, tăng cường kiểm soát rủi ro và siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính.

Thời gian qua, công tác hoàn thuế đạt một số kết quả tích cực, với 99% hồ sơ được thực hiện bằng phương thức điện tử; 100% hồ sơ được hệ thống tự động phân loại. Trong đó, 87% hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau được giải quyết trong vòng 6 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ.

Các doanh nghiệp, hộ kinh doanh tham dự một hội nghị đối thoại về các chính sách thuế năm 2026 (Ảnh minh họa).

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả giải quyết hoàn thuế, Cục Thuế yêu cầu cơ quan thuế các cấp thực hiện đồng bộ các giải pháp rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng. Theo đó, bảo đảm 100% hồ sơ được tiếp nhận bằng phương thức điện tử; khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu quản lý thuế, hóa đơn điện tử, tờ khai hải quan và các thông tin liên quan để giải quyết hồ sơ đúng hạn, trừ trường hợp có dấu hiệu gian lận, trốn thuế hoặc vi phạm pháp luật. Trường hợp số thuế đề nghị hoàn không được hoàn hoặc chưa đủ điều kiện hoàn, cơ quan thuế phải thông báo rõ lý do và căn cứ pháp luật đối với từng khoản.

Đối với hồ sơ tồn đọng, các đơn vị phải rà soát, phân loại theo nhóm đối tượng, mặt hàng, xác định cụ thể khó khăn, vướng mắc và thời gian giải quyết; bố trí nhân lực, phân công nhiệm vụ, giám sát tiến độ hằng tuần. Mục tiêu không để hồ sơ hoàn thuế quá hạn, ngoại trừ các trường hợp có rủi ro cao, nghi vấn gian lận cần xác minh, kiểm tra. Các đơn vị phải thông báo cụ thể cho người nộp thuế về nội dung chưa đủ điều kiện hoàn, lý do, thời hạn xác minh và cơ quan liên quan cần phối hợp.

Cục Thuế cũng yêu cầu cơ quan thuế các cấp chủ động nhận diện rủi ro ngay từ khâu kê khai, sử dụng hóa đơn và phát sinh giao dịch; tăng cường đối chiếu dữ liệu giữa người mua, người bán, hóa đơn đầu vào, đầu ra và các tổ chức, cá nhân liên quan. Qua đó, kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường như giao dịch không có thật, mua bán hóa đơn, nâng khống giá trị hàng hóa, dịch vụ hoặc sử dụng doanh nghiệp trung gian để hợp thức hóa hồ sơ hoàn thuế.

Bên cạnh đó, thủ trưởng các cơ quan thuế phải rà soát, xác định rõ trách nhiệm của công chức và bộ phận kiểm soát, phê duyệt đối với hồ sơ có tồn tại, vi phạm; chấn chỉnh tình trạng chậm ban hành thông báo, quyết định hoàn thuế, cập nhật dữ liệu không đúng thời điểm hoặc yêu cầu người nộp thuế giải trình, bổ sung hồ sơ chưa cụ thể.

Thông qua đó, Cục Thuế hướng đến giải quyết nhanh chóng, đúng quy định các hồ sơ đủ điều kiện, đồng thời ngăn ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm hành vi gian lận hoàn thuế, góp phần bảo vệ nguồn thu ngân sách nhà nước.