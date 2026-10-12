Nghĩ về chuyến bay đặc biệt

Đó không phải là chuyến bay trong hàng triệu chuyến bay mỗi năm để đưa hành khách ngược xuôi trong và ngoài nước. Đó là chuyến bay mang theo hài cốt cùng hy vọng tìm lại danh tính của các Anh hùng liệt sĩ đã nằm lại ở các chiến trường, có thể sau hàng chục năm mới được cất bốc.

Đây cũng có thể là chuyến bay đầu tiên trong đời của người đã mất sau mấy mươi năm. Vì lẽ đó, chuyến bay trong “Chiến dịch 500 ngày đêm” được xem là đặc biệt vì nhiều lẽ là thế.

Chiến tranh đã lùi xa, hậu quả của các cuộc chiến tranh dần được xóa nhòa nhưng câu chuyện trong chuỗi hành trình để đưa đất nước đi đến ngày hòa bình, độc lập, tự do, hạnh phúc vẫn được nhắc nhớ từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Mạch nguồn của lịch sử vẫn vẹn nguyên, được tiếp nối, giữ gìn. Bởi thế, “Chiến dịch 500 ngày đêm” đang được triển khai với tinh thần “thần tốc” cũng mang lại nhiều giá trị đặc biệt hơn.

Lịch sử đã nhắc nhớ rằng, những ai đã từng đặt chân đến dải đất miền Trung, nơi nắng và gió, nơi có tuyến đường Hồ Chí Minh huyền thoại, mới thấu hiểu về chiến tranh.

Nếu những ai đã từng đứng trước Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn hay Nghĩa trang Đường 9 Nam Lào, trước hàng chục ngàn ngôi mộ của các Anh hùng liệt sĩ mới hiểu được phần nào sự khốc liệt của những năm tháng khói lửa chiến tranh.

Và hơn hết, nếu ai đã từng đặt chân lên trên “mảnh đất thiêng” của Thành cổ Quảng Trị, bên dòng Thạch Hãn, mới cảm nhận được trên từng mảnh đất ấy là nơi nằm lại biết bao xương, máu của các Anh hùng liệt sĩ, nhất là trong những Ngày Mùa hè đỏ lửa của năm 1972.

Và hôm nay, thông qua “Chiến dịch 500 ngày đêm” mạch nguồn lịch sử ấy tiếp tục được nhắc nhớ, kể lại.

Chiến tranh đã đi qua nhưng rất nhiều người đã nằm lại, có thể mấy mươi năm chưa được đưa về với gia đình, người thân. Vì lẽ đó, không chỉ ở dải đất miền Trung, bên dòng Thạch Hãn, mà trên cả nước câu chuyện tìm lại hài cốt, danh tính của các Anh hùng liệt sĩ vẫn chưa bao giờ ngưng nghỉ.

Bởi đâu đó còn có “bạn tôi nằm” như mong muốn thường trực của các cựu chiến binh khi trở về với Thành cổ Quảng Trị, xuôi dòng Thạch Hãn. Và hơn hết là trên đất nước Việt Nam này, chính sự hy sinh cao cả của những nhân chứng ấy đã để lại một phần lịch sử oai hùng của dân tộc.

Vì lẽ đó, “Chiến dịch 500 ngày đêm” là cách để tiếp nối truyền thống nhưng với quy mô lớn hơn, thần tốc hơn và mang tính khoa học hơn. Đây cũng là chiến dịch mang lại ý nghĩa đặc biệt nhân văn sâu sắc, uống nước nhớ nguồn, trân quý và tiếp nối những giá trị của lịch sử.

Chưa dừng lại ở đó, “Chiến dịch 500 ngày đêm” không chỉ hàn gắn những vết thương chiến tranh, mà còn nhắc nhớ một điều rằng, để đất nước ta có được vị thế, cơ đồ như ngày hôm nay phải được xây dựng bằng biết bao xương máu của bao thế hệ.

Để rồi, trong chuỗi chiều dài của lịch sử cũng như hành trình kiến tạo tương lai đất nước, tinh thần ngọn lửa của “Chiến dịch 500 ngày đêm” phải được tiếp nối, dựng xây.