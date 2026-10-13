Sức hút mới đến từ những món quà lưu niệm bản địa

Túi vải Trader Joe’s trở thành món đồ được ưa chuộng bởi chuỗi siêu thị này chỉ hoạt động tại Mỹ, khiến chiếc túi gợi dấu ấn về hành trình đến xứ cờ hoa. (Nguồn: Trader Joe’s)

Nếu trước đây, mua quà lưu niệm chỉ là một hoạt động bên lề chuyến đi, thì nay, việc săn tìm những món đồ độc đáo có thể trở thành mục đích của cả hành trình. Nhiều du khách thậm chí sẵn sàng đến một vùng đất chỉ để sở hữu những món đồ không thể tìm thấy ở nơi khác.

Theo báo cáo xu hướng du lịch mới nhất của nền tảng Skyscanner, trào lưu này được gọi là “pilgra-merch”, ghép từ “pilgrimage” (hành hương) và “merchandise” (hàng hóa hoặc vật phẩm mang thương hiệu).

Chuyên gia tâm lý học Shakaila Forbes-Bell cho rằng “pilgra-merch” gợi nhớ câu nói phổ biến của thế hệ Millennials: “Không có ảnh thì coi như chưa từng đến”.

Nắm bắt tâm lý đó, các thương hiệu thời trang tổ chức nhiều hoạt động mua sắm độc đáo như bán túi hàng bí ẩn hoặc mở cửa hàng trong thời gian ngắn. Thông tin về các sản phẩm thường được chia sẻ trong những cộng đồng riêng, buộc người quan tâm phải chủ động tìm kiếm mới có thể tiếp cận.

Theo bà Forbes-Bell, sức hấp dẫn của những vật phẩm này còn đến từ mong muốn được hòa nhập với nhóm người có cùng sở thích. Sở hữu một món đồ đang được săn đón cũng là cách để du khách thể hiện niềm yêu thích du lịch và sự am hiểu về những điểm đến đặc biệt.

Báo cáo của Skyscanner cho biết 23% du khách đã thực hiện một chuyến đi trong năm qua để mua những mặt hàng không thể đặt trực tuyến. Trong đó, 28% người thuộc thế hệ Z tự hào nhất về việc sở hữu túi vải phiên bản giới hạn của các cửa hàng tạp hóa. Với thế hệ Millennials, 22% thích khoe áo choàng hoặc mũ mang thương hiệu của những khách sạn hạng sang.

Săn đồ độc lạ ở đâu?

Skyscanner nêu hai ví dụ tiêu biểu cho trào lưu “pilgra-merch”: túi vải của chuỗi siêu thị Trader Joe’s và các sản phẩm mang thương hiệu khách sạn Ritz Paris. Ngoài ra, nhiều điểm đến cũng có những mặt hàng độc đáo, giúp du khách lưu giữ kỷ niệm theo cách riêng.

Tại Nhật Bản, chuỗi cửa hàng tiện lợi FamilyMart vừa ra mắt bộ sưu tập 47 mẫu tất, đại diện cho 47 tỉnh và khu vực của nước này. Mỗi mẫu chỉ được bán tại các cửa hàng thuộc địa phương tương ứng, tạo nên sức hút đối với những người muốn tìm kiếm vật phẩm mang dấu ấn riêng của từng vùng đất.

Mỗi địa phương ở Nhật Bản có giống hoa anh đào đặc trưng riêng, được thể hiện qua màu sắc và họa tiết của bộ sưu tập tất FamilyMart. (Nguồn: FamilyMart)

Không chỉ những mặt hàng mang thương hiệu nổi tiếng, các sản phẩm thủ công cũng là lựa chọn đáng cân nhắc đối với du khách muốn tìm hiểu văn hóa bản địa.

Tại Iceland, du khách có thể ghé các cửa hàng của Hiệp hội Đan len Iceland để tìm mua áo len hoặc áo khoác làm từ 100% len, được sản xuất tại địa phương.

Ở Riga, thủ đô Latvia, cửa hàng SENĀ KLĒTS giới thiệu những đôi găng tay dệt kim theo hoa văn truyền thống. Mỗi họa tiết mang một ý nghĩa biểu tượng riêng, phản ánh nét văn hóa đặc trưng của đất nước vùng Baltic.

Trong khi đó, tại Athens, thủ đô Hy Lạp, cửa hàng Melissinos Sandals nổi tiếng với những đôi dép sandal được làm theo yêu cầu, phù hợp với du khách muốn tìm một món quà vừa thiết thực vừa mang dấu ấn riêng.

Sau cùng, giá trị của một món quà lưu niệm không nhất thiết nằm ở thương hiệu hay mức độ nổi tiếng. Đó có thể là một món đồ hữu ích trong cuộc sống hằng ngày, đồng thời gắn với một địa điểm, một nét văn hóa hoặc một kỷ niệm riêng của chuyến đi.

(theo Euronews)