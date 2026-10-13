Giao lưu trực tuyến giữa học sinh trong vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO

Chương trình giao lưu được tổ chức theo hình thức trực tuyến qua nền tảng Google Meet

Đại biểu dự buổi giao lưu

Đại biểu dự buổi giao lưu

Chương trình được tổ chức theo hình thức trực tuyến qua nền tảng Google Meet. Tại đây, đại diện học sinh 2 vùng công viên địa chất thuyết trình, giới thiệu về bản sắc công viên địa chất; di sản địa chất; văn hóa địa phương; hoạt động của học sinh tại các trường học thuộc công viên địa chất và các chương trình dành cho thanh thiếu niên...

Học sinh tham gia buổi giao lưu

Cùng đó, các em học sinh đã cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về các hoạt động tại trường học; việc bảo tồn văn hoá địa phương và vai trò của thanh thiếu niên trong việc hỗ trợ, bảo vệ, quảng bá công viên địa chất.

Các em học sinh tham gia trao đổi tại buổi giao lưu

Học sinh tham gia thảo luận tại buổi giao lưu

Thông qua chương trình, học sinh 2 vùng công viên địa chất có cơ hội giao lưu, học hỏi, chia sẻ ý tưởng, tăng cường hiểu biết về thiên nhiên, văn hóa và con người của hai địa phương. Từ đó, nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc bảo tồn di sản, gìn giữ bản sắc văn hóa và quảng bá các giá trị của công viên địa chất toàn cầu UNESCO, đồng thời góp phần vun đắp tình hữu nghị giữa thế hệ trẻ Việt Nam và Malaysia.