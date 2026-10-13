NSND Trịnh Kim Chi cùng nhiều sao Việt chuẩn bị cho đêm nhạc tưởng nhớ các liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng

Mới đây, NSND Trịnh Kim Chi chia sẻ loạt khoảnh khắc các nghệ sĩ cùng tập luyện, chuẩn bị cho đêm nghệ thuật tưởng nhớ các anh hùng, thương binh, liệt sĩ được tìm thấy tại công viên Lê Thị Riêng. Sự góp mặt của nhiều gương mặt như Phương Thanh, Quốc Đại, MC Quỳnh Hoa, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung... nhận được sự quan tâm của khán giả.

NSND Trịnh Kim Chi cùng nhiều sao Việt chuẩn bị cho đêm nhạc đặc biệt. (Ảnh: Leo Minh Tuấn)

Trong loạt hình ảnh được đăng tải, các nghệ sĩ cùng nhau chuẩn bị cho đêm diễn với không khí trang trọng, xen lẫn những khoảnh khắc xúc động. Chương trình mang ý nghĩa tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Chia sẻ về đêm nhạc, NSND Trịnh Kim Chi viết: "Chuẩn bị cho đêm nghệ thuật tưởng nhớ các anh hùng, thương binh, liệt sĩ. Mỗi lời ca, tiếng hát trong đêm diễn không chỉ là nghệ thuật, mà còn là tấm lòng tri ân, là sự biết ơn sâu sắc gửi đến những người đã hy sinh tuổi trẻ, máu xương để đất nước có được hòa bình hôm nay".

Lời chia sẻ của nữ nghệ sĩ nhận được sự quan tâm từ đông đảo khán giả. Nhiều người bày tỏ sự xúc động khi chứng kiến các nghệ sĩ dành thời gian tập luyện, chuẩn bị cho chương trình mang ý nghĩa tưởng niệm. Bên cạnh đó, không ít khán giả gửi lời tri ân đến các anh hùng, liệt sĩ và những thế hệ đi trước đã hy sinh để đất nước có được cuộc sống hòa bình hôm nay.

Các nghệ sĩ cùng nhau tập luyện, chuẩn bị cho đêm nhạc đặc biệt diễn ra vào tối 13/10 tại công viên Lê Thị Riêng. (Ảnh: Leo Minh Tuấn)

Trước đó, vào tháng 7/2026, nhiều gương mặt quen thuộc của làng giải trí Việt đã có mặt tại công viên Lê Thị Riêng để dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ.

Buổi lễ có sự tham gia của các nghệ sĩ Lê Thiện, Mạnh Dung, Mỹ Uyên, Tuyết Thu, Thanh Hằng, Phượng Loan, Lê Tứ, Hà Như, MC Quỳnh Hoa, ca sĩ Nguyễn Phi Hùng, Phương Thanh, Quốc Đại, Đức Phúc cùng nhiều nghệ sĩ khác.

Những hoạt động tưởng niệm có sự tham gia của các văn nghệ sĩ là dịp để bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh vì đất nước. Thông qua tiếng hát, lời ca và sự hiện diện tại các hoạt động tri ân, các nghệ sĩ góp phần gìn giữ ký ức lịch sử, lan tỏa tinh thần uống nước nhớ nguồn đến công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Ngày 14/10, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP.HCM sẽ tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP.HCM). Đây là hoạt động mang ý nghĩa đặc biệt, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Theo kế hoạch, lúc 7 giờ 30 ngày 14/10, lễ dâng hoa, dâng hương sẽ diễn ra tại Tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú, Nhà bia liệt sĩ và các địa điểm trong Công viên Lê Thị Riêng. Đến 8 giờ cùng ngày, lễ viếng và truy điệu chính thức bắt đầu. Sau khi hoàn tất các nghi thức, 731 hài cốt liệt sĩ sẽ được di chuyển về Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM (phường Long Bình) để an táng. Lễ an táng dự kiến diễn ra lúc 10 giờ cùng ngày.