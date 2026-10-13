Chuẩn bị chu đáo Kỷ niệm 50 năm Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng

Quang cảnh cuộc họp

Theo kế hoạch, lễ kỷ niệm diễn ra trong 2 ngày (24 - 25/10/2026) tại Sân vận động Trung tâm Văn hóa, Thể thao xã Nam Ban Lâm Hà, với chủ đề “50 năm Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng - Đoàn kết, nghĩa tình, phát triển”.

Các hoạt động nhằm ôn lại chặng đường 50 năm hình thành, xây dựng và phát triển vùng kinh tế mới; tri ân những đóng góp của các thế hệ cán bộ, thanh niên xung phong tiền trạm và Nhân dân Hà Nội, đồng thời vun đắp tình đoàn kết, gắn bó giữa thủ đô Hà Nội và tỉnh Lâm Đồng.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng Hoàng Mạnh Thắng phát biểu tại cuộc họp

Dự kiến, lễ kỷ niệm diễn ra sáng 25/10, có khoảng 300 đại biểu tham dự. Trước giờ khai mạc, lãnh đạo TP Hà Nội và tỉnh Lâm Đồng sẽ trồng cây lưu niệm, gắn biển công trình tại khu vực công viên cảnh quan hồ Ba Đình. Các đại biểu cũng tham quan không gian triển lãm tư liệu 50 năm và các gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành dự họp

Chương trình chính gồm: các tiết mục nghệ thuật chào mừng, diễn văn kỷ niệm, trình chiếu phóng sự “50 năm xây dựng và phát triển Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng”. Tỉnh sẽ trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng.

Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng Nguyễn Phi Long báo cáo tại cuộc họp

Ngoài lễ kỷ niệm, các hoạt động hưởng ứng sẽ diễn ra trong 2 ngày (24 - 25/10) gồm: hội trại truyền thống với 18 trại, 17 gian hàng ẩm thực, các hoạt động văn hóa, trò chơi dân gian, thể thao truyền thống và không gian quảng bá sản phẩm đặc trưng.

Phó Giám đốc Sở Tài Chính Lâm Đồng Bùi Thị Tuyết Mai báo cáo tại cuộc họp

Đêm biểu diễn nghệ thuật với chủ đề: “Từ hào khí Thăng Long đến sức sống mới trên cao nguyên - Hành trình tri ân, kế thừa và khát vọng vươn mình” dự kiến bắt đầu lúc 19 giờ 30 phút ngày 24/10. Bên cạnh đó, đoàn nghệ thuật của TP Hà Nội sẽ biểu diễn tại 5 xã khu vực Lâm Hà từ ngày 19 - 23/10/2026.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nam Ban Lâm Hà Phan Tiến Dũng báo cáo tại cuộc họp

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn yêu cầu các cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan rà soát toàn bộ công việc được giao, hoàn thiện kế hoạch tổ chức chi tiết, bảo đảm rõ nội dung, tiến độ và trách nhiệm thực hiện.

Các phần việc cần được kiểm tra cụ thể theo không gian, thời gian thực tế; kịp thời bổ sung những nội dung còn thiếu, điều chỉnh những điểm chưa phù hợp, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Đồng chí Đinh Văn Tuấn lưu ý tập trung hoàn thiện phóng sự về chặng đường 50 năm xây dựng và phát triển Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng, bảo đảm có thời gian xem xét, góp ý và chỉnh sửa trước khi trình chiếu tại lễ kỷ niệm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Công tác chuẩn bị sân vận động, sân khấu, chỗ ngồi, hệ thống âm thanh, ánh sáng và phương án che chắn mưa nắng cần được rà soát kỹ, chủ động các điều kiện tổ chức, hạn chế phụ thuộc vào diễn biến thời tiết.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn yêu cầu xã Nam Ban Lâm Hà chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương rà soát danh sách khách mời, chuẩn bị chu đáo công tác đón tiếp, khánh tiết và các hoạt động bên lề. Các cơ quan, đơn vị cần tăng cường phối hợp, đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa lịch sử của sự kiện, đồng thời bảo đảm an ninh, trật tự và các điều kiện phục vụ lễ kỷ niệm.

Lãnh đạo xã Nam Ban Lâm Hà và đơn vị liên quan dự họp

Đồng chí Đinh Văn Tuấn yêu cầu theo dõi sát tiến độ từng đầu việc, xác định rõ thời gian hoàn thành, kịp thời xử lý những nội dung còn chậm trễ.

Việc tổ chức các hoạt động phải bảo đảm trang trọng, an toàn, thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả, góp phần tôn vinh những đóng góp của các thế hệ đi trước, lan tỏa truyền thống đoàn kết, nghĩa tình Hà Nội - Lâm Đồng và tạo động lực cho sự phát triển của địa phương. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn