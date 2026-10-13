Phường Trung Tâm: Hoàn thiện không gian “Hoa trái bốn mùa - Trải nghiệm và kết nối” hưởng ứng Tuần Văn hóa, Du lịch Mường Lò

Sáng 13/10, đồng chí Đỗ Thị Thanh Nga - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trung Tâm cùng đoàn công tác kiểm tra công tác chuẩn bị tại các nhà vườn ở Tổ dân phố 7. Nội dung kiểm tra tập trung vào cảnh quan, khu vực trải nghiệm và điều kiện đón khách, bảo đảm các điểm vườn sẵn sàng phục vụ du khách trong chuỗi hoạt động hưởng ứng tuần lễ du lịch.

Vườn bưởi của ông Phan Đăng Lượng sai quả, tạo điểm nhấn cho khu vực check-in chính.

Tại nhà vườn ông Phan Đăng Lượng, trên diện tích 2 ha hiện có khoảng 300 gốc bưởi, hơn 100 gốc thanh long, hơn 100 gốc mận cùng các loại mơ, đào, táo. Vườn bưởi sai quả, những quả lớn, tròn nổi bật giữa tán lá xanh, tạo điểm nhấn cho khu vực check-in chính. Theo thông tin tại nhà vườn, doanh thu ước đạt 200 - 300 triệu đồng mỗi năm.

Đoàn công tác kiểm tra cảnh quan, khu vực trải nghiệm và điều kiện đón khách tại nhà vườn Tổ dân phố 7.

Đoàn công tác cũng kiểm tra các nhà vườn Minh Hiên, Trần Bá Thụ và Oanh Đức. Các điểm vườn, pano và khu vực trải nghiệm đã được chuẩn bị; công việc còn lại tập trung vào sắp xếp, bài trí để hoàn thiện không gian đón khách. Nhiều loại cây ăn quả có thời điểm thu hoạch nối tiếp nhau, tạo điều kiện giới thiệu sản phẩm đa dạng theo mùa, đồng thời bổ sung trải nghiệm gắn với sản xuất nông nghiệp cho du khách.

Ngày 17/10, tại Tiểu công viên Mường Lò, phường Trung Tâm tổ chức hai gian hàng giới thiệu sản phẩm của Hợp tác xã Nông nghiệp Hoa trái bốn mùa và các nhà vườn tại Tổ dân phố 7. Điểm mới của hoạt động là hệ thống mã QR tại các gian hàng, giúp du khách tra cứu thông tin và vị trí nhà vườn; từ điểm trưng bày, du khách có thể tiếp tục đến các vườn cây để tham quan, trải nghiệm và mua nông sản trực tiếp. Cách tổ chức này kết nối hoạt động quảng bá tại không gian lễ hội với trải nghiệm tại nơi sản xuất, mở thêm cơ hội giới thiệu sản phẩm và tiếp cận khách hàng cho các nhà vườn địa phương.

Bên cạnh trưng bày nông sản, chương trình còn tổ chức các trò chơi dân gian như tó mắc lẹ, đi cầu thăng bằng, bịt mắt bắt vịt, ném còn; các môn thể thao kéo co, đẩy gậy. Du khách có thể kết nối với trải nghiệm homestay, thưởng thức ẩm thực, giao lưu văn hóa, đạp xe tham quan chợ và đồi chè, khám phá thêm đời sống và sản phẩm du lịch tại phường Trung Tâm.

Qua kiểm tra, đồng chí Đỗ Thị Thanh Nga yêu cầu UBND phường và các cơ quan chuyên môn tiếp tục hoàn thiện công tác tổ chức; phối hợp triển khai hiệu quả gian hàng và các hoạt động trải nghiệm; tăng cường quảng bá sản phẩm nông nghiệp, nhà vườn và điểm đến của phường trên các kênh truyền thông.

Việc kết hợp trưng bày nông sản, trải nghiệm văn hóa và tham quan nhà vườn tạo thêm nội dung cho chuỗi hoạt động hưởng ứng Tuần Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026. Qua đó, du khách có thêm lựa chọn trải nghiệm tại phường Trung Tâm, các nhà vườn có thêm cơ hội quảng bá sản phẩm, mở rộng kết nối và thúc đẩy tiêu thụ nông sản.