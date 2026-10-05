Chứng khoán 05/10: VN-Index tăng 15,49 điểm, thanh khoản giảm

VN-Index bật tăng nhưng dòng tiền chưa lan tỏa

Thị trường chứng khoán Việt Nam mở đầu tuần mới bằng một phiên hồi phục khá rõ về điểm số. Kết thúc ngày 05/10, VN-Index tăng 15,49 điểm, tương đương 0,89%, lên 1.753,20 điểm. VN30-Index tăng 18,47 điểm, tương đương 0,98%, lên 1.894,46 điểm; HNX-Index tăng 2,87 điểm, tương đương 1,08%, lên 269,62 điểm. UPCoM-Index ngược chiều, giảm khoảng 0,35%.

Điểm đáng lưu ý là mức tăng của chỉ số chưa phản ánh đầy đủ trạng thái chung của bảng điện. Toàn thị trường ghi nhận 334 mã tăng và 348 mã giảm; riêng rổ VN30 có 15 mã tăng và 15 mã giảm. Như vậy, lực kéo chủ yếu vẫn đến từ một số cổ phiếu vốn hóa lớn thay vì một nhịp hồi đồng thuận trên diện rộng.

Thanh khoản tiếp tục là điểm cần theo dõi. Trên HoSE, tổng khối lượng giao dịch đạt khoảng 575,75 triệu cổ phiếu, giá trị hơn 13.501 tỷ đồng, giảm khoảng 30% so với phiên 02/10. Giá trị khớp lệnh trên HoSE chỉ hơn 10.100 tỷ đồng. Thanh khoản giảm trong một phiên tăng mạnh thường cho thấy tâm lý bán đã dịu đi, nhưng lực cầu chủ động chưa trở lại đủ mạnh để xác nhận một xu hướng tăng mới.

Khối ngoại vẫn duy trì trạng thái bán ròng. Giá trị mua của nhà đầu tư nước ngoài trên HoSE đạt khoảng 1.170,89 tỷ đồng, trong khi giá trị bán khoảng 1.450,08 tỷ đồng, tương ứng bán ròng xấp xỉ 279 tỷ đồng. TCB, VHM và PNJ nằm trong nhóm chịu áp lực bán ròng đáng kể, trong khi HPG, DGW và GMD được mua ròng.

Biểu đồ chứng khoán VN-Index phiên 05/10

Bất động sản kéo chỉ số, ngân hàng và chứng khoán phân hóa

Bất động sản là nhóm đóng góp lớn nhất cho nhịp hồi của thị trường. VIC tăng 3,57% lên 232.000 đồng/cổ phiếu và là mã kéo VN-Index mạnh nhất. VHM tăng 0,59% lên 68.300 đồng/cổ phiếu, VRE tăng 0,85%, NVL tăng 0,96%. Tuy nhiên, sự tích cực không đồng đều khi một số mã như KDH, DIG, DXG vẫn chịu áp lực điều chỉnh hoặc giao dịch kém nổi bật.

Nhóm ngân hàng cho thấy mức độ phân hóa cao. LPB tăng trần 6,97% lên 43.000 đồng/cổ phiếu, TCB tăng 0,78%, VPB tăng 0,44% và MBB tăng 0,26%. Ở chiều ngược lại, HDB giảm 1,41%, SHB giảm 0,90%, STB giảm 0,58%, BID và CTG cũng lùi nhẹ. Diễn biến này cho thấy dòng tiền mới tập trung vào từng mã riêng lẻ thay vì trở lại đồng loạt với nhóm ngân hàng.

Cổ phiếu chứng khoán cũng thiếu sự đồng thuận. VIX tăng 0,42%, trong khi SSI giảm 0,25% và VCI giảm 0,27%. Với đặc thù nhạy cảm cao với thanh khoản toàn thị trường, diễn biến của nhóm chứng khoán đang phản ánh khá rõ trạng thái thận trọng của dòng tiền trong nước.

Ở nhóm bán lẻ, MWG tăng 1,64% lên 74.400 đồng/cổ phiếu, MSN tăng 0,85%, trong khi PNJ giảm 6,07% xuống 21.650 đồng/cổ phiếu. Sự phân hóa mạnh của nhóm này cho thấy nhà đầu tư đang chọn lọc câu chuyện riêng của từng doanh nghiệp thay vì giao dịch theo xu hướng ngành.

Công nghệ, logistics, điện và y tế tiếp tục chọn lọc

Nguồn finance.vietstock

Nhóm công nghệ và điện tử viễn thông chưa tạo được vai trò dẫn dắt. FPT giảm 0,32% xuống 61.900 đồng/cổ phiếu. Nhóm dịch vụ truyền thông giảm mạnh trong phiên, với VGI giảm 1,49%, CTR giảm 0,56% và FOX giảm 0,84%. Ở chiều ngược lại, DGW đóng cửa ở 47.400 đồng/cổ phiếu và giao dịch sôi động sau ngày giao dịch không hưởng quyền.

Logistics có diễn biến tích cực hơn. VSC tăng 2,36% lên 13.000 đồng/cổ phiếu, GMD tăng 0,26%, một số mã vận tải và cảng biển cũng duy trì sắc xanh. Nền tảng vĩ mô của nhóm này vẫn được hỗ trợ khi hoạt động vận tải, kho bãi tăng 11,03% trong 9 tháng năm 2026 và vận tải hàng hóa quý III tăng mạnh so với cùng kỳ.

Ở nhóm năng lượng và điện, dòng tiền chưa hình thành xu hướng rõ. GAS tăng nhẹ, trong khi POW và REE giảm. Các cổ phiếu dầu khí nhìn chung chịu áp lực khi giá dầu quốc tế hạ nhiệt trong phiên châu Á. Nhóm y tế cũng phân hóa; DVM giảm mạnh, trong khi DHG và IMP nhích tăng.

Bối cảnh vĩ mô vẫn là điểm tựa đáng chú ý. GDP quý III/2026 ước tăng 9,95% so với cùng kỳ, GDP 9 tháng tăng 9,01%; chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng tăng 12,3%, bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 13,4%. Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 9,45%, trong khi doanh thu viễn thông quý III tăng 8%. Đây là nền tảng tích cực cho triển vọng lợi nhuận doanh nghiệp, song diễn biến thị trường ngắn hạn vẫn phụ thuộc nhiều vào thanh khoản và mức độ lan tỏa của dòng tiền.

Sau phiên 05/10, vùng 1.730 - 1.745 điểm tiếp tục cho thấy vai trò hỗ trợ ngắn hạn. Tuy nhiên, việc VN-Index tăng mạnh trong bối cảnh thanh khoản giảm và số mã giảm vẫn nhỉnh hơn số mã tăng cho thấy đây mới là tín hiệu hồi phục ban đầu. Thị trường cần thêm các phiên xác nhận, đặc biệt là sự trở lại của thanh khoản và vai trò dẫn dắt ổn định hơn từ ngân hàng, chứng khoán và các nhóm vốn hóa lớn.