Hai mã ngân hàng tăng trần, PNJ vẫn giảm mạnh

LPB, NVB - hai cổ phiếu nhóm ngân hàng là điểm sáng trong phiên 5/10. Nguồn: Vietstock Finance

Phiên giao dịch ngày 5/10 khởi đầu với trạng thái thận trọng sau khi VN-Index trải qua 5 phiên giảm liên tiếp và mất 2,66% trong tuần trước. Sang phiên chiều, lực mua lấn áp hơn giúp chỉ số đóng cửa tăng 15,49 điểm, lên mốc 1.753,20 điểm. HNX-Index cũng tăng 2,87 điểm, trong khi UPCoM giảm 0,44 điểm.

Thanh khoản vẫn ở mức thấp, với giá trị giao dịch hơn 15.000 tỷ đồng, trong đó thỏa thuận chiếm hơn 4.000 tỷ đồng. Tuần trước, thanh khoản bình quân chỉ khoảng 13.000 tỷ đồng/phiên.

Khối ngoại tiếp tục xu hướng bán ròng với giá trị hơn 280 tỷ đồng, trong tổng số hơn 2.500 tỷ đồng giao dịch. TCB bị bán ròng mạnh nhất với 147 tỷ đồng, tiếp đến là VHM 114 tỷ đồng và PNJ 90 tỷ đồng. VNM cũng bị bán ròng 44 tỷ đồng, tiếp theo là ACB 37 tỷ đồng, SHB 31 tỷ đồng…

Ngược lại, HPG dẫn đầu chiều mua ròng với 64 tỷ đồng, theo sau là DGW 57 tỷ đồng, GMD 37 tỷ đồng, GEX 29 tỷ đồng và SSI 25 tỷ đồng. PVT, LPB, FRT, VSC và VND cũng nằm trong nhóm được mua ròng, từ 17-20 tỷ đồng.

Tuần trước, khối ngoại bán ròng hơn 1.800 tỷ đồng; nếu loại trừ giá trị mua ròng thoả thuận thì giá trị bán ròng lên tới hơn 5.000 tỷ đồng. Trong đó, PNJ là tâm điểm bán ròng mạnh nhất với giá trị 1.458 tỷ đồng, bỏ xa các mã còn lại như TCB (418 tỷ đồng), VPB (405 tỷ đồng), VIC (332 tỷ đồng).

Động lực hồi phục của thị trường hôm nay đến từ một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Đóng góp lớn nhất là VIC, tăng 3,57% lên giá 232.000 đồng/cp. Tiếp sau là LPB với mức tăng trần lên giá 43.000 đồng/cp. Mã chỉ khớp lệnh hơn 2,4 triệu đơn vị, song có hơn 6,5 triệu cổ phiếu được giao dịch thỏa thuận.

HPG cũng có đóng góp đáng kể khi tăng 2,24% lên giá 20.500 đồng/cp. Tuần trước, mã này từng rơi về vùng giá thấp nhất kể từ tháng 6/2025.

Liên quan đến giao dịch cổ phiếu HPG, ông Trần Vũ Minh – con trai ông Trần Đình Long, Chủ tịch Hòa Phát mới đăng ký mua 50 triệu cổ phiếu HPG từ ngày 7/10 đến 5/11 thông qua phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận. Nếu hoàn tất giao dịch lần này, ông Minh sẽ nâng lượng nắm giữ tại Hòa Phát từ 230,6 triệu lên 280,6 triệu đơn vị, tương đương 2,73% vốn điều lệ.

Tạm tính theo giá trị trường, số tiền ông Minh bỏ ra nếu mua được hết số lượng cổ phiếu theo kế hoạch là khoảng 1.000 tỷ đồng.

NVB tăng trần phiên thứ hai

Động lực tăng của chỉ số “khu trú” ở một số mã lớn, trong khi tổng thể thị trường ở ngưỡng giằng co với các cổ phiếu chủ yếu biến động trong biên độ hẹp.

Nhóm ngân hàng ngoài LPB thì còn một mã khác cũng bất ngờ tăng trần cuối phiên dù đầu phiên chỉ tăng nhẹ. Đó là NVB của Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB).

Giao dịch trên HNX, mã tăng hết biên độ 10% lên giá 16.500 đồng/cp – cao nhất kể từ tháng 8/2025. Đây là phiên thứ hai liên tiếp cổ phiếu này kết phiên trong sắc tím. Khối lượng giao dịch hai phiên gần đây cũng tăng đột biến, đạt 3,7-4 triệu mỗi phiên, gấp đôi thời gian trước.

NVB “hút tiền” sau khi nhận tin vui về việc Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận cho NCB tăng vốn điều lệ thêm tối đa 33.000 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Theo kế hoạch, đợt phát hành dự kiến được triển khai trong quý 1/2027.

Theo phương án tăng vốn điều lệ của NCB, ngân hàng dự kiến phát hành 3,3 tỷ cổ phiếu riêng lẻ với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Nếu đợt phát hành hoàn tất, vốn điều lệ của nhà băng này sẽ tăng từ 29.280 tỷ đồng lên 62.280 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 33.000 tỷ đồng.

Nhóm ngân hàng tăng đáng kể còn có SSB +2,35%, BVB +2,4%. Chiều giảm có KLB -1,7%, HDB -1,4%, PCB -1,2%; còn lại chỉ giảm nhẹ.

Nhóm chứng khoán ghi nhận một số mã nhỏ phục hồi tốt, như EVS tăng trần, APS +3,85%, TCI +3,13%, VIG +2,7%. Giảm đáng kể là TVS -5,94%, VDS -2,56%, VPX -2,07%, CSI -2,1%.

Nhóm bất động sản ngoài VIC thì VHM, NVL, IDC, VRE, TCH, KSF, HQC… cũng ở chiều tăng, song chủ yếu chỉ tăng dưới 1%. Chiều giảm có VPI -3,23%, DIG -2,49%, CEO -1,9%, HDC -2,42%, TAL -1,3%; DXG, KDH, NLG, BCM, KHG… giảm nhẹ.

Nhóm nhỏ thu hút dòng tiền hôm nay là bán lẻ, với MWG +1,64%, DGW +6,28%, FRT +2,87%, PET +3,41%... Riêng PNJ vẫn tiêu cực khi giảm hơn 6%, lùi về giá 21.650 đồng/cp – thấp nhất kể từ tháng 4/2020. Tuần trước, mã giảm sàn cả 5 phiên.