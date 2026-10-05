Đại biểu HĐND tỉnh Lâm Đồng tiếp xúc cử tri tại Đạ Tẻh, Cát Tiên

Các Đại biểu HĐND tỉnh: Tôn Thiện Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy (giữa); Tống Giang Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đạ Tẻh (bên trái) tiếp xúc cử tri tại xã Đạ Tẻh. (Ảnh: Hưng Thịnh)

Tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri có các đại biểu HĐND tỉnh: Tôn Thiện Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Tống Giang Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đạ Tẻh.

Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã và đông đảo cử tri.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Đạ Tẻh (Ảnh: Hưng Thịnh)

Tại các hội nghị, đại biểu HĐND tỉnh thông tin đến cử tri kết quả kỳ họp thường lệ giữa năm, các kỳ họp chuyên đề gần nhất của HĐND tỉnh, kết quả giải quyết những kiến nghị của cử tri tại các đợt tiếp xúc trước và dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm.

Lãnh đạo các sở, ngành và xã Đạ Tẻh cùng hơn 100 cử tri xã Đạ Tẻh tham dự (Ảnh: Hưng Thịnh)

Tại xã Đạ Tẻh, cử tri phản ánh nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống, sản xuất như: chế độ bảo hiểm xã hội, điều chỉnh địa giới hành chính, kinh phí hoạt động của thôn, đầu tư đường giao thông tại thôn Đạ Hàm, giá lúa và đầu ra cho nông sản bấp bênh.

Cử tri cũng đề nghị các cấp, ngành quan tâm hơn đến công tác quản lý, điều hành ở cơ sở; hỗ trợ máy tính phục vụ hoạt động của các thôn và bổ sung trang thiết bị tại Nhà văn hóa thiếu nhi, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, học tập của người dân.

Thay mặt Tổ đại biểu số 6, đồng chí Tống Giang Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đạ Tẻh báo cáo kết quả kỳ họp thường lệ giữa năm, các kỳ họp chuyên đề gần nhất của HĐND tỉnh tại buổi tiếp xúc (Ảnh: Hưng Thịnh)

Tại xã Cát Tiên, cử tri kiến nghị tiếp tục quan tâm nâng cấp đường ĐT721, đầu tư hoàn thiện các tuyến giao thông nông thôn và có giải pháp lâu dài bảo đảm an toàn tại các điểm có nguy cơ sạt lở ven sông Đồng Nai.

Lãnh đạo xã Cát Tiên tham dự Hội nghị tiếp xúc cử tri (Ảnh: CTV)

Một số ý kiến đề nghị quan tâm chế độ, chính sách đối với Chi hội trưởng Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã; nghiên cứu tăng mức hỗ trợ đối với người cao tuổi. Cử tri cũng đề nghị tạo điều kiện để người cao tuổi tham gia các hội thi cấp tỉnh và khai thác hiệu quả tiềm năng của Khu di tích quốc gia đặc biệt khảo cổ học Cát Tiên.

Cử tri xã Đạ Tẻh kiến nghị với đại biểu HĐND tỉnh tại hội nghị (Ảnh: Hưng Thịnh)

Lãnh đạo UBND xã Cát Tiên và các cơ quan chuyên môn của tỉnh đã trao đổi, giải đáp những nội dung thuộc thẩm quyền và tiếp thu các kiến nghị thuộc thẩm quyền.

Trao đổi, trả lời cử tri, đồng chí Tôn Thiện Đồng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho rằng các ý kiến tại hội nghị đều sát thực tế cơ sở, tập trung vào những vấn đề thiết thực liên quan đời sống, sản xuất và phát triển địa phương. Đây cũng là những thông tin quan trọng giúp đại biểu HĐND tỉnh nắm bắt tình hình sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Cử tri xã Cát Tiên kiến nghị tại buổi tiếp xúc (Ảnh: CTV)

Đối với các nội dung về giao thông, sạt lở, chính sách an sinh và điều kiện hoạt động ở cơ sở, đồng chí Tôn Thiện Đồng đề nghị các sở, ngành rà soát, phân loại từng vấn đề, chủ động giải quyết những nội dung theo quy định.

Cử tri xã Cát Tiên tham dự hội nghị (Ảnh: CTV)

Đại biểu HĐND tỉnh đề nghị các cấp, ngành khi giải quyết những vấn đề người dân phản ánh cần bám sát thực tế, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân. Trong đó, cần quan tâm các vấn đề dân sinh bức thiết như hạ tầng giao thông, bảo đảm an toàn tại khu vực có nguy cơ sạt lở và chính sách đối với người cao tuổi.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Lâm Đồng Tôn Thiện Đồng trả lời các kiến nghị của cử tri (Ảnh: CTV)

Tổ đại biểu HĐND tỉnh cho biết sẽ tiếp thu, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri để chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo thẩm quyền; đồng thời đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục gần dân, sát cơ sở, kịp thời nắm bắt và xử lý những vấn đề phát sinh từ thực tiễn.