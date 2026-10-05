Đà Nẵng quyết liệt thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: T.CÔNG - V.ANH

Dự phiên họp có các Phó Chủ tịch UBND thành phố, lãnh đạo các sở, ban, ngành. Phiên họp được kết nối trực tuyến đến các xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố.

Duy trì tăng trưởng

Theo báo cáo của UBND thành phố, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 9 tháng đầu năm ước tăng 10,31%, đứng thứ 9/34 địa phương và thứ 3 trong các thành phố trực thuộc Trung ương. Quy mô GRDP theo giá hiện hành 9 tháng năm 2026 ước đạt 264,6 nghìn tỷ đồng.

Khu vực dịch vụ tăng 10,55%, đóng góp hơn một nửa mức tăng GRDP của thành phố; công nghiệp - xây dựng tăng 11,43%; nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,42%.

Khu vực dịch vụ vẫn đóng góp hơn một nửa mức tăng trưởng GRDP của thành phố. Ảnh minh họa: P.GIANG

Hoạt động du lịch, thương mại tiếp tục tăng trưởng. Tổng lượt khách do cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt 15,86 triệu lượt, tăng 26,4% so với cùng kỳ; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống và lữ hành đạt 56.973 tỷ đồng, tăng 25,42%.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 126.607 tỷ đồng, tăng 23,2%; kim ngạch xuất khẩu đạt 3,819 tỷ USD, tăng 12%. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 10,02%.

Tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn theo giá hiện hành 9 tháng đầu năm ước đạt 88.000 tỷ đồng, tăng 42,25%. Thu ngân sách nhà nước ước đến ngày 20/9 đạt hơn 68.375 tỷ đồng, bằng 103% dự toán HĐND thành phố giao.

Bà Trần Thị Thanh Tâm, Giám đốc Sở Tài chính phát biểu tại phiên họp. Ảnh: T.CÔNG - V.ANH

Đến ngày 28/9, tổng giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, bao gồm vốn ủy thác, đạt hơn 12.485 tỷ đồng, bằng 72,62% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và 67,61% kế hoạch vốn UBND thành phố giao.

Tuy nhiên, tăng trưởng GRDP 9 tháng chưa đạt kịch bản 10,55%. Tiến độ một số dự án còn vướng điều chỉnh quy hoạch, bồi thường, giải phóng mặt bằng, thủ tục đất đai và đấu nối hạ tầng. Quỹ đất sạch, hạ tầng khu, cụm công nghiệp còn hạn chế; sản xuất chịu sức ép về chi phí đầu vào, logistics và thị trường xuất khẩu.

Thành phố phấn đấu tăng trưởng năm 2026 đạt hơn 11%, trong đó quý IV phải đạt từ 12,8 đến 13,6%. Nhiệm vụ trọng tâm là hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, tập trung khu vực dịch vụ; làm việc với các doanh nghiệp có tỷ lệ tăng trưởng thấp như cung cấp quản lý xử lý nước thải, phân phối điện, cao su, khai khoáng, sản xuất đồ uống, hỗ trợ doanh nghiệp đảm bảo nguồn nguyên liệu, đơn hàng, khả năng tiếp cận vốn, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp…

Ngoài ra, thành phố tập trung tháo gỡ điểm nghẽn về hạ tầng cụm công nghiệp, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án đầu tư công; đẩy nhanh các động lực tăng trưởng mới, đặc biệt là Khu thương mại tự do.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Thanh Hồng báo cáo các nội dung liên quan. Ảnh: T.CÔNG - V.ANH

Thành phố cũng tập trung tháo gỡ các dự án tồn đọng, khơi thông nguồn lực đất đai, đầu tư tài chính, khai thác nhà công sản. Đồng thời tập trung thực hiện các nhiệm vụ về giáo dục an sinh xã hội, y tế, bảo đảm an sinh xã hội; chủ động phòng, chống thiên tai, rà soát khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập úng; giữ vững quốc phòng, an ninh…

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành, địa phương bàn giải pháp thực hiện các mục tiêu tăng trưởng trong năm, đặc biệt là các nhiệm vụ cần tập trung trong những tháng cuối năm. Các sở, ngành cũng báo cáo một số nội dung dự thảo trình UBND thành phố xem xét tại buổi làm việc.

Nhiều nhiệm vụ trong quý IV

Kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng có nhiều điểm sáng tích cực, đạt nhiều kết quả vượt trội.

Tuy nhiên, đứng trước nhiệm vụ những tháng cuối năm, vẫn còn nhiều điểm nghẽn cần tập trung xử lý, đặc biệt là khi thành phố sắp bước vào mùa mưa bão.

Chủ tịch UBND thành phố chia sẻ với những khó khăn của các địa phương, song cần tập trung quyết liệt cho các giải pháp UBND thành phố đề ra và khẳng định thành phố kiên định mục tiêu tăng trưởng hơn 11%.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu thời gian đến cần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với bảo đảm nguồn lực và kiểm tra, giám sát; quyết liệt thúc đẩy tăng trưởng những tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng; tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo điều kiện phục hồi, mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các Phó Chủ tịch UBND thành phố được giao xây dựng, theo dõi, đôn đốc từng nhiệm vụ cụ thể.

Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo theo dõi sát nguồn thu, tăng thu, chống thất thu; tập trung chống hàng giả, hàng kém chất lượng. Tiếp tục quyết liệt thực hiện cao điểm Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Ngành nông nghiệp và môi trường chủ động ứng phó mưa bão, lũ lụt, sạt lở, đặc biệt chú ý đợt mưa lớn kéo dài trong tuần này; kiểm tra hồ chứa, đê điều, công trình ven biển và khu vực nguy cơ cao.

Các sở, ngành tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn phát triển; đẩy nhanh tiến độ xử lý hồ sơ, tăng cường trao đổi thông tin, tạo sự đồng thuận; tập trung nhiệm vụ về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; chú trọng tiếp dân, đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh trật tự.

Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, các hội, đoàn thể tiếp tục đồng hành UBND thành phố trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn, quyết tâm phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra trong năm 2026.

Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh thời gian đến cuối năm không còn nhiều, cần tăng cường giao ban hằng tuần, đánh giá sự chuyển biến công việc theo từng tuần, quán triệt nghiêm tinh thần “6 rõ”, quyết liệt hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

* Chiều cùng ngày, Ban Chấp hành Đảng bộ UBND thành phố tổ chức hội nghị lần thứ 6, nhiệm kỳ 2025 - 2030 nhằm đánh giá công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội và xem xét một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: T.CÔNG - V.ANH

Theo báo cáo, trong 9 tháng năm 2026, công tác xây dựng Đảng được triển khai toàn diện trên các mặt. Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội được triển khai theo hướng chủ động, quyết liệt, chú trọng tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, thúc đẩy đầu tư, sản xuất, kinh doanh và bảo đảm an sinh xã hội.

Đảng bộ UBND thành phố hiện có 51 tổ chức cơ sở đảng (45 đảng bộ và 6 chi bộ cơ sở) với hơn 13.900 đảng viên. Trong 9 tháng, kết nạp Đảng cho 469 trường hợp; công nhận đảng viên chính thức 1.051 trường hợp. Công tác kiểm tra, giám sát từng bước chuyển mạnh theo hướng chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm và xử lý nghiêm vi phạm.

Tại hội nghị, Đảng bộ UBND thành phố xem xét một số nội dung thuộc thẩm quyền như: cho ý kiến về việc thành lập Đảng bộ Trường Cao đẳng Đà Nẵng; tiếp nhận Trường Cao đẳng Thương mại trực thuộc Bộ Công Thương về trực thuộc UBND thành phố Đà Nẵng; sửa đổi, bổ sung chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng; dự thảo Quyết định quy định chính sách ưu đãi (miễn, giảm) tiền thuê nhà cho các đối tượng trên địa bàn thành phố; thông qua chuyên đề “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác đoàn và phong trào thanh niên trong giai đoạn mới”…