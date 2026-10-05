Nhận định chứng khoán 06/10: VN-Index đối mặt rung lắc quanh 1.760 điểm

Vùng 1.760 - 1.780 điểm là thử thách gần

Phiên tăng ngày 05/10 giúp VN-Index trở lại trên mốc 1.750 điểm sau chuỗi 5 phiên giảm liên tiếp. Đây là tín hiệu cải thiện về tâm lý, đặc biệt khi vùng 1.730 - 1.745 điểm đã phát huy vai trò hỗ trợ. Tuy nhiên, thanh khoản giảm khoảng 30% so với phiên liền trước cho thấy lực cầu chưa đủ mạnh để xác nhận rằng thị trường đã hoàn tất nhịp điều chỉnh ngắn hạn.

Trong phiên 06/10, vùng 1.760 - 1.780 điểm có thể trở thành vùng kiểm định đầu tiên. Đây là khu vực gần các mức đóng cửa của cuối tháng 9 và có khả năng xuất hiện lượng cung từ nhà đầu tư mua ở vùng giá cao hơn. Nếu VN-Index vượt được vùng này cùng thanh khoản cải thiện, mục tiêu tiếp theo có thể hướng tới khu vực 1.790 - 1.800 điểm. Ngược lại, nếu lực mua suy yếu, chỉ số có thể lùi kiểm định lại vùng 1.740 - 1.750 điểm; hỗ trợ mạnh hơn nằm quanh 1.725 - 1.735 điểm.

Yếu tố tích cực là môi trường vĩ mô trong nước tiếp tục hỗ trợ tâm lý trung hạn. GDP 9 tháng tăng 9,01%, IIP tăng 12,3%, bán lẻ tăng 13,4% và tín dụng toàn nền kinh tế đến 28/9 tăng 10,89% so với cuối năm 2025. Bên ngoài, dữ liệu việc làm Mỹ yếu hơn dự báo đã làm giảm kỳ vọng Fed tăng lãi suất ngay trong tháng 10, qua đó giúp thị trường chứng khoán châu Á giao dịch tích cực trong ngày 05/10.

Ngân hàng, bất động sản và chứng khoán quyết định độ bền của nhịp hồi

Ngân hàng tiếp tục là nhóm cần theo dõi sát nhất trong phiên 06/10. Phiên trước, LPB tăng trần nhưng nhiều mã lớn như HDB, SHB, STB, BID và CTG vẫn giảm. Nếu TCB, MBB, VPB cùng các ngân hàng vốn hóa lớn mở rộng đà tăng, VN-Index sẽ có cơ hội duy trì trên 1.750 điểm. Ngược lại, một nhịp chốt lời ở LPB trong khi nhóm ngân hàng còn lại chưa cải thiện có thể làm giảm đáng kể sức kéo của chỉ số.

Bất động sản đang là trụ cột quan trọng sau phiên tăng mạnh của VIC. Tuy nhiên, mức đóng góp rất lớn của một mã đơn lẻ cũng làm gia tăng rủi ro lệch pha giữa chỉ số và mặt bằng cổ phiếu. Nhà đầu tư nên quan sát khả năng lan tỏa sang VHM, VRE, NVL, KDH, DXG và nhóm bất động sản khu công nghiệp. Nếu chỉ số tiếp tục tăng nhưng số lượng cổ phiếu tăng không cải thiện, nhịp hồi sẽ thiếu độ tin cậy.

Nhóm chứng khoán nhiều khả năng tiếp tục phản ứng trực tiếp với thanh khoản. SSI, VCI chưa duy trì được sắc xanh vào cuối phiên 05/10, trong khi VIX tăng nhẹ. Để nhóm này thực sự trở lại vai trò dẫn dắt, giá trị khớp lệnh toàn thị trường cần tăng rõ so với mức thấp của phiên đầu tuần. Nếu thanh khoản vẫn quanh vùng 10.000 - 11.000 tỷ đồng khớp lệnh trên HoSE, dư địa bứt phá của nhóm chứng khoán sẽ bị hạn chế.

Ưu tiên cổ phiếu có dòng tiền và nền tảng ngành rõ

Ở nhóm công nghệ, FPT vẫn cần thêm tín hiệu cân bằng sau phiên giảm 0,32%. Nhóm điện tử viễn thông như VGI, CTR và FOX vừa chịu áp lực điều chỉnh, do đó khả năng hồi phục trong phiên 06/10 cần được xác nhận bằng thanh khoản. DGW có thể tiếp tục thu hút sự chú ý nhờ giao dịch sôi động, nhưng biến động giá cần được nhìn trong bối cảnh điều chỉnh kỹ thuật của ngày giao dịch không hưởng quyền.

Logistics và cảng biển là nhóm có thể duy trì trạng thái tích cực hơn nếu dòng tiền tiếp tục chọn lọc. VSC tăng 2,36% trong phiên 05/10, GMD giữ sắc xanh. Hoạt động vận tải, kho bãi tăng 11,03% trong 9 tháng và vận tải hàng hóa quý III tăng mạnh là nền tảng hỗ trợ câu chuyện tăng trưởng của ngành, dù diễn biến giá ngắn hạn vẫn phụ thuộc vào dòng tiền chung.

Bán lẻ có thể tiếp tục phân hóa. MWG duy trì tín hiệu tốt hơn mặt bằng chung, trong khi PNJ vừa giảm mạnh. Với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 9 tháng tăng 13,4%, nhóm bán lẻ vẫn có nền tảng vĩ mô thuận lợi, nhưng nhà đầu tư cần phân biệt rõ giữa câu chuyện tăng trưởng ngành và yếu tố riêng của từng doanh nghiệp.

Nhóm điện, năng lượng và y tế nhiều khả năng tiếp tục giao dịch chọn lọc. Các mã điện có nền tảng dòng tiền ổn định có thể thu hút dòng tiền phòng thủ khi thị trường rung lắc, trong khi nhóm dầu khí chịu ảnh hưởng trực tiếp từ diễn biến giá dầu thế giới. Với y tế, sự phân hóa lớn giữa các mã cho thấy chiến lược phù hợp vẫn là lựa chọn doanh nghiệp có kết quả kinh doanh ổn định thay vì mua theo sóng ngành.

Kịch bản cơ sở cho phiên 06/10 là VN-Index dao động trong vùng 1.745 - 1.780 điểm, với rung lắc gia tăng khi tiến gần vùng cản. Tín hiệu tích cực hơn chỉ hình thành nếu thanh khoản cải thiện cùng độ rộng thị trường, đặc biệt là sự đồng thuận của ngân hàng, chứng khoán và bất động sản. Trong bối cảnh hiện tại, chiến lược phù hợp là hạn chế mua đuổi ở các nhịp tăng nhanh, ưu tiên cổ phiếu có dòng tiền thực, nền tảng cơ bản rõ và còn dư địa so với vùng kháng cự gần.