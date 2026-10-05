Mỹ - Ấn Độ chưa thể chốt thỏa thuận thương mại, đâu là những nút thắt lớn?

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại cuộc gặp ở Washington. Ảnh tư liệu: ANI/TTXVN

Theo truyền thông quốc tế ngày 5/10, Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ Nirmala Sitharaman cho biết đàm phán thương mại với Mỹ đã đến giai đoạn mà việc đưa ra hoặc yêu cầu thêm nhượng bộ đều rất khó khăn.

Phát biểu tại New Delhi, bà Sitharaman nhấn mạnh hai nước đã tiến hành đàm phán quyết liệt và các cuộc thương lượng vẫn tiếp tục. Theo bà, hai bên có thể tìm cách tiến thêm nếu còn dư địa để điều chỉnh lập trường.

Nhận định này được đưa ra sau khi Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer ngày 1/10 cho biết thỏa thuận chưa thể sớm hoàn tất. Sau cuộc gặp Bộ trưởng Thương mại Ấn Độ Piyush Goyal tại hội nghị bộ trưởng thương mại G20 ở Milwaukee, ông Greer nói hai bên đã xác định các điểm bất đồng và đang tìm cách giải quyết.

Hai nước khởi động đàm phán Hiệp định thương mại song phương từ tháng 2/2025, hướng tới nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên 500 tỷ USD mỗi năm vào năm 2030. Đến tháng 2/2026, hai bên công bố khuôn khổ cho một thỏa thuận tạm thời, nhưng vẫn phải thương lượng để hoàn thiện văn bản.

Theo khuôn khổ được hai bên thống nhất hồi tháng 2, Mỹ sẽ áp dụng mức thuế đối ứng 18% với nhiều nhóm hàng Ấn Độ. Đổi lại, New Delhi sẽ giảm hoặc xóa thuế đối với hàng công nghiệp và một số nhóm nông sản của Mỹ. Ấn Độ cũng dự kiến mua hàng hóa Mỹ trị giá 500 tỷ USD trong 5 năm, gồm năng lượng, máy bay, kim loại quý, sản phẩm công nghệ và than luyện cốc.

Tuy nhiên, Ấn Độ muốn có lợi thế thuế quan so với các đối thủ như Trung Quốc và được bảo đảm Mỹ không áp thêm thuế sau khi ký thỏa thuận. Washington chưa đưa ra những bảo đảm này, khiến cuộc đàm phán trong chuyến thăm New Delhi của ông Greer hồi tháng 6 không chốt được thỏa thuận tạm thời.

Nông nghiệp cũng là lĩnh vực Ấn Độ hạn chế nhượng bộ. Bộ trưởng Nông nghiệp nước này hồi tháng 2 khẳng định các mặt hàng nhạy cảm như sữa, gia cầm, gạo, lúa mì và ngô được giữ ngoài phạm vi ưu đãi thuế để bảo vệ nông dân trong nước.

Chính sách thuế của Mỹ sau đó thay đổi khi Tòa án Tối cao bác bỏ các khoản thuế dựa trên quyền hạn kinh tế khẩn cấp hồi tháng 2. Đến ngày 23/7, Washington công bố thuế bổ sung 10% đối với hàng Ấn Độ thuộc diện áp dụng theo Điều 301 của Luật Thương mại năm 1974, liên quan đến việc kiểm soát nhập khẩu hàng sản xuất bằng lao động cưỡng bức. Theo Chính phủ Ấn Độ, khoảng 55% hàng xuất khẩu sang Mỹ chịu khoản thuế này, còn phần còn lại nằm ngoài phạm vi áp dụng.

Việc Ấn Độ mua dầu Nga tạo thêm sức ép. Ngày 18/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký luật trừng phạt Nga và Iran, trong đó có cơ chế áp thuế bổ sung tới 100% đối với hàng nhập khẩu từ một số nước mua dầu, khí Nga đáp ứng các tiêu chí của luật. Trước đó, New Delhi cảnh báo các biện pháp thuế liên quan đến dầu Nga có thể ảnh hưởng quan hệ song phương.

Bà Sitharaman cho biết cán cân thương mại đang nghiêng về Ấn Độ và Mỹ muốn thu hẹp khoảng cách. Theo Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR), năm 2025, Mỹ nhập khẩu 103,8 tỷ USD hàng hóa từ Ấn Độ và xuất khẩu 45,4 tỷ USD, khiến thâm hụt hàng hóa đạt 58,4 tỷ USD, tăng 27,8% so với năm trước.

Theo các chuyên gia, xuất khẩu tăng, triển vọng kinh tế khả quan hơn và quan hệ thương mại với các đối tác khác được mở rộng giúp Ấn Độ bớt chịu sức ép phải sớm đạt thỏa thuận với Mỹ. New Delhi vì thế có thể tiếp tục thương lượng để có những điều kiện có lợi hơn, thay vì vội ký một thỏa thuận chưa bảo đảm lợi ích của mình.