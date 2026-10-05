Người dân Mỹ thắt lưng buộc bụng khi giá dầu diesel tăng nhanh

Hàng triệu hộ gia đình Mỹ lao đao vì giá dầu sưởi ấm tăng vọt. (Nguồn: Bloomberg)

Cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu đang tạo thêm áp lực nặng nề lên đời sống người dân cũng như nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Hiệp hội Giám đốc Hỗ trợ Năng lượng Quốc gia Mỹ (NEADA) ước tính, đà tăng giá này sẽ khiến hóa đơn sưởi ấm trung bình của mỗi hộ gia đình tăng thêm gần 900 USD trong mùa Đông năm nay.

Nguyên nhân chính bắt nguồn từ tình trạng thắt chặt nguồn cung toàn cầu. Việc xuất khẩu dầu bị gián đoạn do xung đột tại Iran, kết hợp với các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga, đã đẩy giá dầu diesel, loại nhiên liệu gần như tương đồng với dầu sưởi, lên mức kỷ lục hơn 6,50 USD/gallon (1 gallon = khoảng 3,78 lít) trong những tuần gần đây.

Chuyên gia phân tích xăng dầu Patrick De Haan từ GasBuddy cảnh báo, mức giá dầu diesel kỷ lục này là một tín hiệu rất đáng lo ngại cho chi phí sưởi ấm nhà ở.

Tình trạng bão giá ảnh hưởng trực tiếp đến khoảng 4,8 triệu hộ gia đình, chủ yếu tại khu vực Đông Bắc và bang Alaska.

Tại Maine, bang có tỷ lệ phụ thuộc vào dầu sưởi cao nhất nước Mỹ (hơn 50% dân số), giá nhiên liệu hiện đạt mức trung bình 5,96 USD/gallon. Các bang lân cận như Vermont và Connecticut cũng ghi nhận mức giá cao kỷ lục, lần lượt là 5,87 USD và 5,91 USD/gallon.

Theo tính toán, một đơn đặt hàng tối thiểu ở mức 100 gallon hiện tiêu tốn gần 600 USD. Trong những tháng mùa Đông khắc nghiệt, một hộ gia đình trung bình có thể đốt hết lượng dầu này chỉ trong vài tuần. Để so sánh, vào những năm bình thường, người dân thường chỉ phải trả mức giá khoảng 3 USD/gallon.

Trước thực trạng này, người tiêu dùng buộc phải đưa ra những lựa chọn mua tích trữ ngay từ bây giờ để phòng ngừa rủi ro giá tăng tiếp sau cú sốc xung đột Iran hồi tháng 2/2026 hoặc chờ đợi giá giảm.

Nhiều hộ gia đình đang chủ động áp dụng các biện pháp thắt lưng buộc bụng. Một số người dân chọn cách hạ nhiệt độ máy sưởi xuống mức 50 độ F (khoảng 10 độ C, mức tối thiểu để đường ống nước không bị đóng băng), kết hợp sử dụng bếp lò đốt viên nén gỗ.

Các biện pháp chống rét thủ công như dán cách nhiệt cửa sổ bằng nhựa hoặc bảo dưỡng hệ thống sưởi cũng được áp dụng nhằm giảm khoảng 10% hóa đơn.

Ông Chris Herb, Chủ tịch Hiệp hội Tiếp thị Năng lượng Connecticut, nhấn mạnh: “Trong bối cảnh đắt đỏ hiện nay, tiết kiệm được 10% có ý nghĩa tài chính cực kỳ lớn”.

(theo Bloomberg)