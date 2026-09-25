Nghề nuôi đặc sản ở Lang Minh

Nông dân ấp Lang Minh, xã Xuân Phú chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi dê.

Đây là khu vực nổi tiếng cung cấp dê giống, dê thịt cho thị trường trong và ngoài thành phố. Loại vật nuôi này đã giúp nhiều gia đình ở ấp Lang Minh có thu nhập ổn định.

Cho thu nhập cao

Ông Võ Thành Tâm (ở tổ 2, ấp Lang Minh) đang nuôi 30 con dê giống và 30 con dê thịt cho biết: "Với diện tích đất sản xuất 1,6ha, tôi quy hoạch 60m2 chuồng trại, phần diện tích còn lại trồng tiêu, cà phê, cây ăn trái, cỏ. Tôi trồng đủ các loại cây có thể tận dụng làm thức ăn cho dê. Thu nhập từ cây trồng và chuồng trại của gia đình đạt hơn 500 triệu đồng/năm".

Cũng theo nông dân Võ Thành Tâm, nguồn thức ăn cho dê hiện nay ở ấp Lang Minh khá dồi dào. Ngoài thân, vỏ, lá bắp và các loại đậu, dê rất thích ăn lá của các loại cây nông dân làm trụ nọc tiêu như: xoan, muồng, keo, gòn. Nhờ nguồn thức ăn phong phú, sẵn có tại địa phương nên chi phí thức ăn cho đàn dê thấp. Quy mô đàn từ 60-70 con có thể thu lãi tương đương với 1ha đất trồng 2 vụ lúa và 1 vụ bắp.

Vợ chồng nông dân Lê Văn Trường (ấp Lang Minh, xã Xuân Phú) vừa nuôi dê vừa thu mua dê trong vùng.

Ông Lê Văn Trường (ở tổ 12, ấp Lang Minh) cho hay: Hơn chục con dê tôi mua của nhiều hộ chăn nuôi trên địa bàn. Trong quá trình nuôi, con nào đẹp thì tôi giữ lại làm dê giống, số còn lại nuôi thúc bán dê thịt kiếm lời. Nhờ kinh nghiệm trong chăn nuôi dê, dù chỉ có 400m2 đất ở và sản xuất nhưng tôi vẫn duy trì đàn dê giống 20 con và dê thịt 50-60 con. Thu nhập từ chăn nuôi và buôn bán dê giúp tôi có thể lo cho 3 người con ăn học.

Ông Trường kể: Một con dê cái giống giá 20 triệu đồng, 2 năm đẻ 3 lứa, mỗi lứa 2 dê con. Giá dê thịt hiện nay dao động từ 150-170 ngàn đồng/kg. Như vậy, từ 1 con dê cái giống, sau 2 năm nuôi cũng lãi trên 30 triệu đồng. Chỉ cần có quỹ đất làm chuồng trại, người chăn nuôi có thể phát triển đàn dê từ vài chục đến 100 con. Với đàn dê từ 40-50 con, nông dân có thể thu lãi tương đương với 1ha đất chuyên trồng lúa, bắp/năm.

Mô hình chăn nuôi khép kín

Ấp Lang Minh là vùng thích hợp với nhiều loại cây trồng nên nông dân trồng lúa, bắp, cây hằng năm, cây công nghiệp (tiêu, cà phê), cây ăn trái (mít, măng cụt, bưởi…). Nông dân ấp Lang Minh biết tận dụng phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn cho dê. Đồng thời, phân dê được ủ làm phân bón cho cây trồng nên tạo được chuỗi sản xuất hữu cơ, hạn chế dùng phân hóa học.

Ông Nguyễn Đức Hạnh, cán bộ Hội Nông dân xã Xuân Phú cho biết: Ấp Lang Minh hiện có trên 60 hộ nuôi dê với tổng đàn khoảng 7 ngàn con. Để khuyến khích nông dân tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có trong phát triển đàn dê, Hội Nông dân xã đã thành lập 2 tổ hợp tác chăn nuôi dê với 20 thành viên. Các thành viên đều vay vốn từ Quỹ hỗ trợ nông dân thành phố với tổng số tiền là 2 tỷ đồng (100 triệu đồng/thành viên). Do thực hiện mô hình khép kín mang lại hiệu quả kinh tế cao nên thời gian tới quy mô tổng đàn dê tại ấp Lang Minh dự báo sẽ phát triển nhanh.

Ấp Lang Minh có trên 2,2 ngàn hộ dân, hiện trong ấp không có hộ nghèo, số hộ khá trở lên chiếm trên 50% số hộ trong ấp. Ông Nguyễn Minh Nghĩa, Chi hội trưởng Chi hội nông dân ấp Lang Minh bày tỏ: Nông dân trong ấp rất nhạy bén với các loại cây trồng, vật nuôi phù hợp với nhu cầu thị trường nên đời sống của các hộ ngày càng nâng cao. Nông dân đang ứng dụng các quy trình sản xuất khép kín theo hướng sản xuất hữu cơ để bảo vệ sức khoẻ người tiêu dùng, người sản xuất.

Với những cánh đồng lúa, bắp, vườn cây công nghiệp, ăn trái xanh ngát khắp vùng ấp Lang Minh được nông dân nơi đây tận dụng triệt để làm nguồn thức ăn trong chăn nuôi dê. Ông LÊ NGỌC HẢI, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân xã Xuân Phú

Hiện tại, trong ấp có 2 hộ chăn nuôi dê quy mô đạt 900 con trở lên, số còn lại quy mô đàn từ vài chục đến dưới 100 con. Để đảm bảo chất lượng đàn dê, người chăn nuôi tranh thủ nguồn vốn vay lãi suất thấp từ ngân hàng để xây dựng chuồng trại, nhập giống dê Boer thuần chủng về nhân giống, tăng đàn. Đồng thời, hộ chăn nuôi dê mong muốn được hỗ trợ xây dựng thương hiệu, có đầu ra ổn định để phát triển bền vững.