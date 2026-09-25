Lào Cai khuyến khích phát triển 53 loài cây dược liệu

Hướng dẫn người dân trồng, chăm sóc cây dược liệu atiso tại Lào Cai.

Tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì triển khai, hằng năm rà soát, điều chỉnh danh mục; các xã, phường tuyên truyền, hướng dẫn người dân, từng bước hình thành vùng nguyên liệu gắn với bảo tồn nguồn gen, sản xuất, chế biến.

Phát triển OCOP gắn với sản xuất hàng hóa ở vùng cao

Phát huy lợi thế về điều kiện tự nhiên, nguồn nguyên liệu và bản sắc văn hóa, các xã vùng cao phía bắc tỉnh Thái Nguyên đang đẩy mạnh phát triển sản phẩm OCOP gắn với sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị nông sản, tạo sinh kế bền vững cho người dân. Toàn tỉnh hiện có 598 sản phẩm OCOP đạt từ 3-5 sao, trong đó 13 sản phẩm 5 sao cấp quốc gia; riêng 37 xã phía bắc có hơn 150 sản phẩm.

Thái Nguyên phấn đấu đến hết năm 2026 có 618 sản phẩm đạt từ 3-5 sao; đến năm 2030 có 675 sản phẩm từ 3 sao trở lên, trong đó ít nhất 15 sản phẩm 5 sao...

Tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tăng 17,8%

9 tháng năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tỉnh Phú Thọ đạt gần 120.600 tỷ đồng, tăng 17,8% so cùng kỳ năm 2025; riêng quý III đạt gần 43.000 tỷ đồng, tăng 23,6%. Hoạt động thương mại, dịch vụ duy trì đà tăng trưởng; nguồn cung hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, không xảy ra thiếu hàng, tăng giá bất thường. Mạng lưới phân phối tiếp tục mở rộng, nhất là hệ thống cửa hàng tiện ích.

Thời gian tới, tỉnh đẩy mạnh xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, thúc đẩy thương mại điện tử, thanh toán số; những tháng cuối năm tiếp tục theo dõi sát giá cả, bảo đảm nguồn hàng dịp lễ, Tết.

Đẩy nhanh thi công hạ tầng Khu công nghiệp VSIP Lạng Sơn

Chủ đầu tư Khu công nghiệp VSIP Lạng Sơn đang tập trung nhân lực, máy móc, đẩy nhanh thi công hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1, đồng thời tăng cường xúc tiến, thu hút nhà đầu tư thứ cấp. Dự án quy mô 599,76 ha, phân kỳ ba giai đoạn; giai đoạn 1 khoảng 200 ha.

Vừa qua tỉnh đã giao đất ba đợt, tổng diện tích 170,1 ha, đạt khoảng 85% diện tích giai đoạn 1... Đến nay, 10 nhà đầu tư thứ cấp đã ký thỏa thuận thuê lại khoảng 45 ha đất; 3 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, 2 dự án đang thẩm định hồ sơ, tạo cơ sở sớm đưa khu công nghiệp vào khai thác.

Diễn tập phương án phòng, chống khủng bố năm 2026

Các tình huống giả định trong cuộc diễn tập (Ảnh XUÂN CẢNH)

Ban Chỉ đạo Phòng, chống khủng bố tỉnh Lai Châu vừa tổ chức diễn tập phương án phòng, chống khủng bố năm 2026 với các tình huống giả định: Tập trung đông người, gây rối an ninh, trật tự; đánh bắt đối tượng khủng bố, giải cứu con tin; xử lý tình huống bằng thiết bị bay không người lái; chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn trên nhà cao tầng...

Các lực lượng phối hợp xử lý tình huống theo phương án, bảo đảm yêu cầu chỉ huy, hiệp đồng, an toàn, sát thực tế địa bàn. Sau diễn tập, các cơ quan, đơn vị nghiêm túc rút kinh nghiệm, bổ sung phương án, tăng cường huấn luyện, nâng cao khả năng sẵn sàng xử lý tình huống.

Rà soát gần 36.400 ha cà-phê phục vụ truy xuất nguồn gốc

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sơn La cho biết, đến hết tháng 7/2026, toàn tỉnh có gần 36.400 ha cà-phê tại 48 xã, phường; tiến độ rà soát mới đạt 22,9%, tương ứng 8.352 ha tại hai xã Mường Chanh, Nậm Lầu, khoảng 29.000 ha tại 46 xã chưa rà soát.

Sơn La đặt mục tiêu hoàn thành rà soát 100% diện tích trước ngày 30/12/2026, chuẩn hóa dữ liệu, xây dựng bản đồ hiện trạng, làm cơ sở nâng cao tính minh bạch vùng nguyên liệu, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu, phát triển ngành cà-phê bền vững.

Thúc đẩy nông nghiệp công nghệ cao, tạo nền tảng kinh tế xanh

Tỉnh Tuyên Quang hiện có hơn 100.000 ha cây trồng sản xuất theo tiêu chuẩn, trong đó 96.500 ha rừng được cấp chứng chỉ FSC; khoảng 4.300 ha cây công nghiệp, cây trồng hàng hóa theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ.

Thời gian tới, tỉnh tập trung xây dựng vùng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ mới, chế phẩm sinh học, thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng IoT, AI, blockchain trong sản xuất, giám sát môi trường, truy xuất nguồn gốc, từng bước hình thành hệ sinh thái nông nghiệp thông minh, phát triển bền vững.

Hơn 361 triệu USD hàng hóa xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu Tà Lùng

9 tháng năm 2026, kim ngạch hàng hóa xuất, nhập khẩu qua Cửa khẩu quốc tế Tà Lùng (Cao Bằng) đạt hơn 361,7 triệu USD, bằng 25,24% kế hoạch tỉnh giao, với 190 doanh nghiệp tham gia, 3.506 tờ khai... Giá trị hàng hóa giám sát qua khu vực cửa khẩu đạt hơn 432,05 triệu USD, bằng 135,44% kế hoạch; tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu và hàng hóa giám sát đạt hơn 793,8 triệu USD.

Các mặt hàng chủ yếu gồm ô-tô, than, men, hàng tạp hóa, nông sản. Công tác quản lý, giám sát được duy trì chặt chẽ, đẩy mạnh cải cách thủ tục, chuyển đổi số; thu ngân sách đạt hơn 967,8 tỷ đồng, bằng 53,18% kế hoạch.