Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/9

* Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Khai mạc Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81. Sự kiện thu hút sự tham dự của hơn 120 Nguyên thủ quốc gia, Người đứng đầu Chính phủ cùng lãnh đạo, đại diện các quốc gia thành viên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Khóa 81. Ảnh: TTXVN

* Chiều 23/9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức Hội nghị biểu dương sáng kiến đổi mới công tác Mặt trận theo chính quyền địa phương 2 cấp. Phong trào thi đua sáng kiến đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2025-2026 đã tạo chuyển biến rõ nét trong nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Nghệ An, với 157 ý tưởng sáng kiến và 29 nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số chuyên sâu được tiếp nhận.

Lãnh đạo tỉnh trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Thanh Lê

* Chiều 23/9, dưới sự chủ trì của đồng chí Phùng Thành Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh họp để nghe và cho ý kiến Dự thảo Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An; dự thảo Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo; dự thảo Chương trình công tác quý IV năm 2026 và năm 2027 của Ban Chỉ đạo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Hoàng Hiếu

* UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 12030/UBND-CN ngày 21/9/2026 về việc tăng cường giám sát việc thực hiện các gói thầu xây lắp của Dự án thành phần 1 thuộc Dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy.

Thi công cầu vượt Đại Huệ đoạn qua xã Hưng Nguyên kết nối với đường 72m. Ảnh tư liệu: Thành Duy

* Trước yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo với trọng tâm là nâng cao năng lực tổ chức thực hiện, khắc phục tình trạng “nói nhiều, làm ít”, “chủ trương đúng nhưng thực hiện chưa tốt”; cấp uỷ các cấp ở Nghệ An đang đẩy mạnh việc đổi mới phương thức lãnh đạo bắt đầu từ đổi mới cách tổ chức thực hiện, đưa nghị quyết vào cuộc sống với tinh thần “6 rõ”, “6 dám”.

Cán bộ xã Hạnh Lâm kiểm tra mô hình trồng dứa tại địa phương. Ảnh: Mai Hoa

* Những phản ánh về nhà vệ sinh hôi hám, mất vệ sinh tại các bệnh viện ở Nghệ An gần đây thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội. Đằng sau câu chuyện tưởng như rất nhỏ ấy là một vấn đề lớn hơn: Làm thế nào để giữ môi trường bệnh viện sạch, an toàn khi lượng người sử dụng ngày càng đông, cơ sở vật chất có nơi xuống cấp và ý thức của một bộ phận người sử dụng còn hạn chế?

Quá tải là một trong những nguyên nhân khiến vệ sinh ở bệnh viện không đáp ứng được. Ảnh: H.T