Cầu vượt giải quyết 'điểm nghẽn' nút giao Phạm Tu - Đường 70 dần lộ diện

Đây là hạng mục thuộc Dự án đường bao quanh Khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An có tổng mức đầu tư hơn 1.921 tỷ đồng, gồm tuyến số 1 dài hơn 2,5km, mặt cắt ngang 53,5m và tuyến số 5 dài hơn 1,1km, mặt cắt ngang 20,5m. Trong đó hạng mục nút giao Phạm Tu - Đường 70 có tổng mức đầu tư gần 786 tỷ đồng.

Sau nhiều năm vướng mắc giải phóng mặt bằng, vào tháng 5-2026 đơn vị thi công bắt đầu triển khai lại dự án.

Theo thiết kế, nút giao gồm cầu vượt trực thông kết hợp đảo xuyến, cùng hệ thống vỉa hè, cây xanh và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Cầu vượt trực thông nút giao Phạm Tu - Đường 70 có chiều dài hơn 255m.

Theo đại diện Công ty cổ phần Đạt Phương (nhà thầu đảm nhận thi công hạng mục cầu vượt nút giao Phạm Tu - Đường 70), hạng mục cầu vượt đang được nhà thầu triển khai theo đúng tiến độ đề ra.

Đơn vị thi công chia thành nhiều mũi triển khai đồng thời phần cầu, đường và hệ thống hạ tầng kỹ thuật…

Ông Nguyễn Quang Thanh (phường Thanh Liệt) chia sẻ: “Chúng tôi mong dự án sớm hoàn thành để giải quyết tình trạng ùn tắc nút giao Phạm Tu - Đường 70. Qua đó, tạo diện mạo mới khang trang cho khu vực”.

Từ khu vực đường dẫn vốn nằm dang dở nhiều năm, những kết cấu mới đang được nhà thầu tích cực triển khai.

Máy móc nhà thầu tiến hành san lấp mặt bằng triển khai đường gom.

Đơn vị thi công phấn đấu hoàn thành nút giao vào cuối năm 2026.

Khi hoàn thành, nút giao được kỳ vọng giảm áp lực giao thông cho khu vực Phan Trọng Tuệ - Phạm Tu - Xa La, đồng thời tăng khả năng kết nối giữa Vành đai 3 với khu đô thị Xa La và các khu vực lân cận.