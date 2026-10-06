Khánh Hòa phấn đấu có 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) và miền núi tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2026 - 2030.

Kế hoạch đề ra mục tiêu, lộ trình thực hiện; phân công các sở, ngành, đoàn thể chủ trì thực hiện các nội dung thành phần của chương trình; các nhiệm vụ trọng tâm và xác định nhu cầu vốn thực hiện.

Kế hoạch đặt mục tiêu đến năm 2030, phấn đấu tăng thu nhập bình quân của người dân nông thôn gấp 2,5 - 3 lần so với năm 2020; giảm tỷ lệ nghèo đa chiều từ 1% đến 1,5%/năm. Năm 2026 có 13 xã đạt chuẩn NTM, năm 2027 có thêm 24 xã NTM, đưa số xã NTM lên 37/37 xã; không còn xã đặc biệt khó khăn, cơ bản không còn thôn đặc biệt khó khăn vùng ĐBDTTS và miền núi. Đến hết năm 2030, tỉnh Khánh Hòa có 100% số xã đạt chuẩn NTM, trong đó có ít nhất 10% số xã đạt chuẩn NTM hiện đại.

Theo kế hoạch, tỉnh sẽ không triển khai đánh giá bộ tiêu chí xã NTM, quy định tiêu chí xã NTM hiện đại trên địa bàn các phường, đặc khu, các xã dự kiến phát triển lên phường và sắp xếp đơn vị hành chính đặc khu Vân Phong (11 xã).

Trường Mầm non Anh Đào (xã Tây Khánh Sơn) được xây dựng khang trang. Ảnh minh họa

Về phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBDTTS và miền núi, kế hoạch nhằm phát triển toàn diện, bền vững vùng ĐBDTTS; từng bước thu hẹp khoảng cách về mức sống, thu nhập và trình độ phát triển so với bình quân chung của tỉnh; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc; xây dựng đội ngũ cán bộ DTTS đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời, củng cố vững chắc hệ thống chính trị cơ sở; tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng ĐBDTTS.

Tổng kế hoạch vốn thực hiện chương trình giai đoạn 2026 - 2030 hơn 4.545 tỷ đồng.