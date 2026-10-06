Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (07/10/2026): Bắc Bộ ngày nắng đêm lạnh, Trung Bộ mưa rất to

Trong 24 giờ tới, khu vực Bắc Bộ duy trì trạng thái ngày nắng hanh, đêm không mưa và sáng sớm trời lạnh. Trái lại, khu vực Trung Bộ tiếp tục đón mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Điểm nhấn thời tiết 24h tới

Bắc Bộ và Hà Nội: Ngày nắng, đêm không mưa; đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi cao có nơi trời rét dưới 17 độ.

Khu vực miền Trung: Mưa lớn tập trung từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến TP. Huế và vùng duyên hải từ TP. Đà Nẵng đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi.

Tây Nguyên và Nam Bộ: Ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ mưa to.

Dự báo theo khu vực trên đất liền

Bắc Bộ

TP. Hà Nội: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-31 độ.

Tây Bắc Bộ: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ, có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Đông Bắc Bộ: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ, vùng núi cao có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ.

Bắc Trung Bộ

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây. Phía Bắc (từ Thanh Hóa đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị) có mưa vài nơi, riêng phía Bắc Quảng Trị có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía Nam (từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến TP. Huế) có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Thanh Hóa và Nghệ An đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ; nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 28-31 độ, phía Nam từ 25-28 độ.

Trung Trung Bộ

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây. Phía Bắc (TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi) có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Phía Nam có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ; nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 25-28 độ, phía Nam từ 30-33 độ.

Tây Nguyên

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24-27 độ.

Nam Bộ

Khu vực Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ.

Cảnh báo thời tiết nguy hiểm

Tại các khu vực từ Quảng Trị đến TP. Huế, duyên hải từ TP. Đà Nẵng đến phía Đông Quảng Ngãi, cũng như khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Người dân tại các khu vực có cảnh báo mưa lớn cần chủ động phòng tránh hiện tượng ngập úng vùng trũng thấp và nguy cơ sạt lở đất đá.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI) từ các bản tin dự báo thời tiết của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia