Tăng cường tuyên truyền về Giải thưởng Hành động vì cộng đồng năm 2026

Ngày 5-10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có văn bản đề nghị Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa; Phòng Văn hóa - Xã hội các xã, phường, đặc khu triển khai thông tin, tuyên truyền về Giải thưởng Hành động vì cộng đồng năm 2026 do Báo Nhân Dân chủ trì tổ chức.

Theo đó, Giải thưởng Hành động vì cộng đồng - Human Act Prize là giải thưởng cấp quốc gia được tổ chức thường niên nhằm tìm kiếm, lan tỏa và tôn vinh các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có những sáng kiến, dự án tạo tác động tích cực, thiết thực và bền vững cho cộng đồng. Giải thưởng do Báo Nhân Dân chủ trì, phối hợp với Công ty Cổ phần VCCorp cùng sự đồng hành của các cơ quan, đơn vị.

Chủ đề của Giải thưởng năm 2026 là “Hợp lực cộng đồng”, đánh dấu bước chuyển từ việc lan tỏa những nỗ lực riêng lẻ sang kết nối các lực lượng, phát huy thế mạnh và cùng hành động đối với những vấn đề lớn của cộng đồng và đất nước. Các dự án, sáng kiến, mô hình, sản phẩm/dịch vụ hoặc cá nhân tiêu biểu đang tạo ra những tác động tích cực cho cộng đồng tại địa phương; những mô hình có hiệu quả thực tiễn và khả năng nhân rộng đều có thể giới thiệu, đề cử.

Cách thức đề cử bằng việc truy cập tại địa chỉ: https://humanactprize.org/congdongdecu và điền đầy đủ thông tin về sáng kiến/dự án. Các đề cử đủ điều kiện sẽ được Ban tổ chức tiếp nhận, giới thiệu trong hệ thống sáng kiến cộng đồng và có cơ hội được xét chọn, tôn vinh tại Giải thưởng Hành động vì cộng đồng - Human Act Prize 2026. Ngoài ra, các tổ chức, cá nhân có thể gửi hồ sơ đề xuất về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 20-10-2026 để tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét đề cử tham gia giải thưởng.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các cơ quan, đơn vị tích cực truyền thông, lan tỏa thông tin về Giải thưởng Hành động vì cộng đồng đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng trên địa bàn tỉnh cùng tham gia.