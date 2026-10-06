Đảng ủy Các cơ quan Đảng thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị thông tin thời sự đợt 2

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng Lê Đức Viên báo cáo tại hội nghị. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Tại hội nghị, báo cáo viên trao đổi, cung cấp thông tin thời sự nổi bật trong nước và quốc tế thời gian gần đây. Trong đó, trọng tâm là cập nhật tình hình Biển Đông và công tác đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam.

Hội nghị nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm bắt kịp thời các thông tin chính thống, qua đó định hướng tư tưởng, nâng cao tính chủ động trong nhận diện và xử lý thông tin. Đồng thời góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại và tuyên truyền biển, đảo trong thời gian tới.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu trực tiếp. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Được biết, điểm cầu trực tiếp tại hội trường Đảng ủy Các cơ quan Đảng thành phố có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Các cơ quan Đảng thành phố; đại diện các cơ quan tham mưu, giúp việc cùng đông đảo đội ngũ cấp ủy, báo cáo viên, cộng tác viên Ban Chỉ đạo 35 và đảng viên, người lao động.

Ngoài ra, hội nghị kết nối trực tuyến đến các điểm cầu: Đảng ủy Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng, Đảng ủy Viện Kiểm sát nhân dân thành phố và Đảng ủy Trường Chính trị thành phố.