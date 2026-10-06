Lễ phát động trên cả nước: Mỗi người dân chọn một môn thể thao để tập luyện

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương và Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam Nguyễn Danh Hoàng Việt tại buổi làm việc

Tham gia điều hành buổi làm việc có Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam Nguyễn Danh Hoàng Việt, cùng đại diện các đơn vị thuộc Bộ VHTTDL, các bộ, ngành và các địa phương.

Buổi làm việc nhằm rà soát lần cuối các điều kiện tổ chức, thống nhất phương án phối hợp, bảo đảm sự kiện diễn ra thiết thực, an toàn, tạo sức lan tỏa rộng khắp trong toàn xã hội.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương nhấn mạnh, Lễ phát động được tổ chức trong bối cảnh Đảng, Nhà nước đang dành sự quan tâm đặc biệt đối với phát triển thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe, thể lực và chất lượng cuộc sống của Nhân dân.

Việc tổ chức chương trình thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 31.1.2024 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục thể thao trong giai đoạn mới; các chủ trương, nghị quyết của Đảng về chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân; đồng thời cụ thể hóa định hướng, chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về phát huy vai trò của thể dục thể thao trong nâng cao sức khỏe, thể lực và chất lượng cuộc sống của người dân.

Theo Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương, yêu cầu quan trọng đặt ra không chỉ là tổ chức thành công một lễ phát động có quy mô lớn, mà phải tạo được chuyển biến về nhận thức và hành động, đưa việc tập luyện thể dục thể thao trở thành hoạt động thường xuyên trong đời sống mỗi người dân.

Các địa phương cần căn cứ điều kiện thực tế, đặc điểm dân cư, cơ sở vật chất và phong trào thể thao để lựa chọn cách thức tổ chức phù hợp, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức. Đây cũng là bước chuyển từ tư duy tổ chức các hoạt động thể thao đơn lẻ sang mục tiêu rộng hơn là xây dựng một xã hội vận động, hình thành thói quen rèn luyện thân thể thường xuyên trong Nhân dân.

Theo kế hoạch, Lễ phát động sẽ được tổ chức vào sáng 10.10, trực tiếp tại điểm cầu trung tâm ở Hà Nội và kết nối trực tuyến với 33 tỉnh, thành phố trên cả nước. Tại Hà Nội, sự kiện diễn ra tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm, dự kiến thu hút từ 10.000-12.000 người tham gia.

Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam Nguyễn Danh Hoàng Việt báo cáo tại buổi làm việc

Báo cáo tại buổi làm việc, Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam Nguyễn Danh Hoàng Việt cho biết, công tác chuẩn bị cho Lễ phát động đến nay cơ bản được triển khai đồng bộ trên các nhóm nhiệm vụ, từ chương trình, kịch bản, cơ sở vật chất, huy động lực lượng, an ninh, y tế đến truyền thông.

Tại điểm cầu Hà Nội, các lực lượng tham gia gồm cán bộ, chiến sĩ Quân đội, Công an; đoàn viên, thanh niên; sinh viên các trường đại học; vận động viên, huấn luyện viên; công chức, viên chức, người lao động cùng đông đảo người dân.

Theo chương trình, từ 6h30 đến 7h15 ngày 10.10 sẽ diễn ra Lễ phát động và truyền hình trực tiếp tại Hà Nội, kết nối với các điểm cầu địa phương. Từ 7h15, hoạt động chạy đồng hành sẽ được tổ chức đồng loạt trên phạm vi cả nước.

Sau lễ phát động, các hoạt động trải nghiệm, giao lưu, biểu diễn, thi đấu thể thao tiếp tục diễn ra trong ngày 10.10 và sáng 11.10.

Cục trưởng Nguyễn Danh Hoàng Việt cho biết, quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm sẽ bố trí nhiều không gian để người dân trực tiếp tham gia, trải nghiệm các môn thể thao. Dự kiến có các môn như pickleball, bóng rổ, cầu mây, cầu lông, bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, golf, roller, Vovinam, wushu, taekwondo, judo, võ cổ truyền, đẩy gậy, kéo co, cờ vua, cờ tướng cùng nhiều hình thức vận động khác.

Bên cạnh hoạt động trải nghiệm, Ban Tổ chức còn bố trí các khu vực đăng ký, cam kết tập luyện, kiểm tra sức khỏe, tư vấn phương pháp tập luyện và dinh dưỡng. Người dân được khuyến khích lựa chọn môn thể thao phù hợp với độ tuổi, thể trạng và điều kiện của bản thân để duy trì tập luyện lâu dài.

Tại các tỉnh, thành phố, quy mô và hình thức tổ chức do địa phương quyết định trên cơ sở điều kiện thực tế. Kế hoạch khuyến khích huy động đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên, đoàn viên, hội viên, người cao tuổi, thành viên các câu lạc bộ thể thao và nhân dân tham gia.

Các địa phương có thể tổ chức chạy, đi bộ đồng hành, đồng diễn hoặc các hoạt động thể thao cộng đồng phù hợp; đồng thời chủ động lựa chọn các môn thể thao dễ tổ chức, có tính quần chúng cao, phù hợp với nhiều lứa tuổi.

Buổi làm việc diễn ra chiều 6.10, trực tiếp tại điểm cầu trụ sở Bộ VHTTDL kết nối trực tuyến với 34 địa phương trên cả nước

Phát biểu tại buổi làm việc, đại diện các tỉnh, thành phố và các lực lượng Công an, Quân đội bày tỏ sự thống nhất cao với chủ trương tổ chức Lễ phát động, đồng thời cho biết công tác chuẩn bị tại các địa phương, đơn vị đang được triển khai khẩn trương.

Phó Giám đốc Sở VHTTDL Hà Nội Phạm Xuân Tài cho biết, thành phố đã chuẩn bị các điều kiện liên quan đến địa điểm, cơ sở vật chất, lễ tân, khánh tiết, lực lượng tham gia, an ninh, trật tự, phòng cháy chữa cháy và phân luồng giao thông. Thành phố cũng sẽ huy động đông đảo người dân tham gia các hoạt động tập luyện, trải nghiệm thể thao tại khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Tại TP.HCM, theo Phó Giám đốc Sở VHTT TP.HCM Nguyễn Nam Nhân, thành phố dự kiến tổ chức Lễ phát động với khoảng 5.000 người tham gia, gồm sinh viên, lực lượng thể thao, cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân.

Theo Bộ VHTTDL, yêu cầu xuyên suốt của chương trình là tổ chức trang trọng nhưng thiết thực, an toàn, hiệu quả và tiết kiệm; nội dung có tính quần chúng cao, tạo điều kiện để người dân trực tiếp tham gia thay vì chỉ dự và theo dõi.

Đặc biệt, tinh thần của chương trình không dừng lại ở ngày 10.10. Bộ VHTTDL đề nghị các địa phương tiếp tục duy trì, phát triển phong trào tập luyện sau Lễ phát động, từng bước đưa việc rèn luyện thể dục thể thao trở thành thói quen, nền nếp trong đời sống nhân dân.

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, rà soát kỹ từng phần việc, nhất là công tác an ninh, an toàn, y tế, giao thông, kỹ thuật và kết nối trực tuyến, bảo đảm Lễ phát động được tổ chức đồng bộ trên phạm vi cả nước.

Với thông điệp “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”, sự kiện được kỳ vọng không chỉ tạo nên một ngày hội thể thao sôi động mà còn mở đầu cho một phong trào có chiều sâu, góp phần xây dựng lối sống tích cực, nâng cao sức khỏe cộng đồng, hướng tới mục tiêu “Một Việt Nam khỏe mạnh, một quốc gia vận động”.