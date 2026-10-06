Hà Tĩnh xả tràn hồ thủy lợi ứng phó mưa lớn

Ngày 6/10, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh cho biết, hiện 5 hồ thủy lợi trên địa bàn đang được vận hành điều tiết nước qua tràn, với lưu lượng từ 1 đến 70 m³/giây.

Cụ thể, hồ Khe Xai đang xả 1 m³/giây; hồ Đá Bạc 2,39 m³/giây; hồ Bộc Nguyên 3 m³/giây; hồ Kim Sơn 20 m³/giây và hồ Thượng Sông Trí 70 m³/giây.

Từ 9h ngày 7/10, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh sẽ tiếp tục vận hành xả tràn hồ Tàu Voi với lưu lượng từ 3 đến 40 m³/giây và hồ Sông Rác từ 5 đến 80 m³/giây.

Theo đơn vị quản lý, trước khi thực hiện điều tiết nước tại các hồ chứa, đơn vị đã thông báo đến chính quyền địa phương để thông tin tới người dân, chủ động có các biện pháp bảo đảm an toàn.

Hồ đập tại Hà Tĩnh sẽ đồng loạt được xả tràn phòng mưa lớn.

Việc điều tiết nước được thực hiện nhằm chủ động ứng phó với tình hình mưa lớn diện rộng từ đêm 4/10 đến ngày 6/10 do ảnh hưởng của không khí lạnh.

Từ đêm 5/10 đến sáng 6/10, khu vực phía Nam Hà Tĩnh có mưa, có nơi mưa vừa; khu vực ven biển có mưa rất to. Lượng mưa ghi nhận tại trạm Kỳ Anh là 297mm, Cẩm Nhượng 151mm.

Trong ngày 6/10, khu vực ven biển phía Nam Hà Tĩnh được dự báo tiếp tục có mưa to, có nơi mưa rất to và dông, lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi trên 80mm.