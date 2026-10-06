Ôtô tải bị lũ cuốn trôi ở Đà Lạt, 3 người thoát chết

Cảnh tài xế nhảy lên nắp cabin, thoát khỏi xe bị lũ cuốn ở Đà Lạt Trưa 6/10, xe tải chở hoa mang biển số Bến Tre cũ bị dòng nước xiết đẩy trôi khi cố qua đoạn suối trên đường Xuân Thành, phường Xuân Trường - Đà Lạt. Tài xế cùng hai người đi cùng kịp trèo lên nóc xe và thoát vào bờ.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện UBND phường Xuân Trường - Đà Lạt cho biết chiều 6/10, một xe tải chở hoa mang biển số 71 của tỉnh Bến Tre cũ bị nước lũ cuốn trôi khi cố băng qua đoạn đập tràn trên tuyến đường Xuân Thành. Tài xế cùng hai người đi cùng kịp thoát ra ngoài an toàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h, anh L.T.C. (26 tuổi) lái xe tải chở hai người vào khu vực trồng hoa ở phường Xuân Trường - Đà Lạt để bốc hàng. Trên đường trở về theo tuyến Xuân Thành, xe gặp đoạn đường cắt qua một con suối rộng hơn 10 m.

Thời điểm này, nước từ thượng nguồn đổ về mạnh sau mưa, dâng cao và chảy xiết. Chiếc xe vừa đi ra giữa dòng đã bị dòng nước đẩy lệch rồi cuốn trôi một đoạn trước khi mắc lại.

Thấy xe chao đảo, có nguy cơ bị lật, anh L.T.C. cùng hai người đi cùng lập tức rời cabin. Cả ba trèo lên nóc thùng hàng, chờ thời điểm thuận lợi rồi di chuyển vào bờ. Ba người đều thoát nạn, không bị thương.

Đại diện UBND phường Xuân Trường - Đà Lạt cho biết mưa lớn xuất hiện tại khu vực vào trưa cùng ngày, trong khi nước từ thượng nguồn tiếp tục đổ xuống khiến mực nước tại con suối tăng nhanh.

Chiếc xe sau khi được cứu ra khỏi dòng nước lũ. Ảnh: Thịnh Nguyễn.

Đoạn đường xảy ra sự cố dẫn vào khu vực sản xuất hoa, nơi người dân thường xuyên sử dụng ôtô để vận chuyển hoa và vật tư nông nghiệp. Khi có mưa lớn ở khu vực đầu nguồn, nước có thể dồn về nhanh, khiến việc qua lại đoạn suối tiềm ẩn nguy hiểm, đặc biệt với các phương tiện cố di chuyển khi dòng chảy đã mạnh.

Đại diện UBND phường Xuân Trường cho biết địa phương sẽ tăng cường cảnh báo tại khu vực đập tràn, nhất là trong thời điểm mưa lớn hoặc khi nước từ thượng nguồn dâng cao, đồng thời khuyến cáo người dân không cố đi qua khi dòng nước chảy xiết.

Những ngày qua, Lâm Đồng liên tiếp xuất hiện mưa lớn, gây ngập cục bộ và khiến nước tại nhiều sông, suối dâng nhanh. Ngày 4/10, nhiều tuyến đường ở Đà Lạt ngập hơn 1 m, nước tràn vào nhà dân, nhấn chìm nhiều xe máy. Tại Bảo Lâm 2 và phường B’Lao, hơn 40 hộ dân cùng khoảng 30 du khách phải sơ tán do nước dâng 0,8-1,2 m.

Chiều cùng ngày, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đưa ra 6 lưu ý với người dân khi di chuyển qua khu vực ngập do mưa lũ.

Người dân cần tuân thủ rào chắn, biển cảnh báo và hướng dẫn của lực lượng chức năng, không tự ý đi qua những điểm đã được cảnh báo nguy hiểm. Với những nơi chưa có lực lượng trực chốt hoặc rào chắn, tài xế cần dừng lại, quan sát và đánh giá tình hình thực tế trước khi quyết định tiếp tục.

Khi gặp điểm ngập, người dân nên chủ động chọn tuyến đường khác an toàn hơn, không cố vượt chỉ vì thấy phương tiện phía trước vẫn di chuyển hoặc nhiều người cùng đi qua.

Đối với xe máy, cơ quan chức năng khuyến cáo không dắt xe qua nơi nước chảy xiết bởi người và xe rất dễ mất thăng bằng, bị cuốn trôi.

Với ôtô, khi nước đã dâng cao hoặc dòng chảy mạnh, tài xế cần quay đầu thay vì tăng ga cố vượt. Nếu không xác định được độ sâu, dòng chảy hoặc mặt đường phía dưới, tuyệt đối không cho xe đi qua. Trường hợp nước đang dâng nhanh, việc tiếp tục di chuyển có thể khiến phương tiện mất kiểm soát và gây nguy hiểm cho người trên xe.