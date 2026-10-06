Tổng thống Panama và Phu nhân vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ
Trong chương trình thăm chính thức Việt Nam, chiều 6/10/2026, tại Hà Nội, Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đến đặt vòng hoa tại Ðài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.
Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/tong-thong-panama-va-phu-nhan-vao-lang-vieng-chu-tich-ho-chi-minh-tuong-niem-cac-anh-hung-liet-sy-post1140361.vnp