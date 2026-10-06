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Tổng thống Panama và Phu nhân vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ

Trong chương trình thăm chính thức Việt Nam, chiều 6/10/2026, tại Hà Nội, Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đến đặt vòng hoa tại Ðài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.

Báo VietnamPlus
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Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Cũng trong chiều 6/10/2026, Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân đến đặt vòng hoa tại Ðài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Cũng trong chiều 6/10/2026, Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân đến đặt vòng hoa tại Ðài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân đặt vòng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân đặt vòng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân đặt vòng hoa tại Ðài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội. (Ảnh: Tuấn Anh/ TTXVN)

Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân đặt vòng hoa tại Ðài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội. (Ảnh: Tuấn Anh/ TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/tong-thong-panama-va-phu-nhan-vao-lang-vieng-chu-tich-ho-chi-minh-tuong-niem-cac-anh-hung-liet-sy-post1140361.vnp