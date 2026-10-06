Ảnh hưởng không khí lạnh, miền Trung có mưa lớn

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ qua (từ 13 giờ ngày 5/10 đến 13 giờ ngày 6/10), khu vực từ Hà Tĩnh đến TP. Huế đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Một số điểm ghi nhận lượng mưa rất lớn như Kỳ Lạc 462,8mm, Kỳ Anh 417,4mm (Hà Tĩnh); Tân Lâm 294,6mm, Cẩm Lý 217mm (Quảng Trị); Phong Mỹ 219 mm (TP. Huế). Tại TP. Đà Nẵng, trong 2 giờ từ 11-13 giờ ngày 6/10, một số nơi có mưa vừa, mưa to, như Trà Cót 46,4 mm.

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc Hà Tĩnh, Quảng Trị, TP. Huế và Đà Nẵng đã gần bão hòa, với độ ẩm trên 85%, hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trong 6 giờ tới, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng tiếp tục có mưa. Lượng mưa tích lũy tại Hà Tĩnh phổ biến 5-10 mm, có nơi trên 20 mm; TP. Huế 10-30mm, có nơi trên 50mm; Quảng Trị và TP. Đà Nẵng 20-30mm, có nơi trên 90mm.

Mưa lớn gây nguy cơ lũ quét, sạt lở tại nhiều khu vực miền Trung. (Ảnh minh họa).

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong 6 giờ tới có nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy được cảnh báo ở cấp 1.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực từ phía Nam Hà Tĩnh đến TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to, dông; nguy cơ xuất hiện mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ.

Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cũng có thể gây ngập úng tại vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc.

Không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi. Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Tại Bắc Bộ và Thanh Hóa, sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi cao có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 18-21 độ C, vùng núi cao 14-17 độ C.

Riêng Hà Nội, ngày nắng, đêm không mưa; sáng sớm và đêm trời lạnh.

Trên biển, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 2-3m, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao 2-4m, biển động mạnh.

Mưa dông, lốc, sét, gió giật mạnh và sóng lớn có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất, giao thông, cơ sở hạ tầng và hoạt động của tàu thuyền.