Lũ cuốn trôi ô tô ở Đà Lạt, 3 người may mắn thoát nạn

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên anh Lê Thanh Châu (sinh năm 2000, ngụ phường Xuân Hương – Đà Lạt) điều khiển xe ô tô tải mang biển kiểm soát 71C-09.xxx, di chuyển qua suối từ hướng Phụng Sơn ra Xuân Thành (phường Xuân Trường – Đà Lạt) bất ngờ bị nước dâng cao đẩy xe ra giữa dòng suối.

Hiện trường xe tải bị nước lũ cuốn trôi khi qua suối. Ảnh: THỊNH NGUYỄN

Thời điểm xảy ra vụ việc, trên xe ô tô có 3 người may mắn trèo lên nóc ca bin sau đó nhảy vào bờ an toàn.

Lực lượng chức năng phường Xuân Trường - Đà Lạt hỗ trợ người dân di dời tài sản trong xe sau khi trục vớt từ dưới suối

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng phường Xuân Trường – Đà Lạt đã có mặt tại hiện trường huy động xe cẩu hỗ trợ đưa phương tiện lên bờ.

Hậu quả, xe ô tô tải bị hư hỏng nặng, hoa tươi bị dòng nước lũ cuốn trôi về phía hạ nguồn.