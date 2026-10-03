Ngăn chặn 'báo thủ' gây rối
Qua nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Trường Vinh (tỉnh Nghệ An) phát hiện một nhóm thanh, thiếu niên tụ tập, mang theo vũ khí có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng nên khẩn trương xác minh, ngăn chặn.
Qua kiểm tra, Công an phường Trường Vinh phát hiện nhóm thanh, thiếu niên gồm: T.N.A. (2009), N.C.T. (2010), N.X.A. (2006), T.V.A. (2008), T.H.H. (2008), N.K.Q. (2005, đều trú tỉnh Nghệ An), thu giữ 1 thanh kiếm và 1 khẩu súng đồ chơi bắn đạn bi. Qua làm việc, nhóm thanh, thiếu niên khai nhận tụ tập, mang theo hung khí để khiêu khích, đánh nhau với nhóm khác. Ngày 2-10, Công an phường Trường Vinh tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý 6 trường hợp nói trên theo quy định của pháp luật.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/ngan-chan-bao-thu-gay-roi-post358858.html