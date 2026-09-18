Ngã rẽ của Mane

Mane lấn sân sang lĩnh vực nông nghiệp.

Tiền đạo 34 tuổi rót 15 triệu bảng (khoảng 19,5 triệu USD) vào dự án này. Mục tiêu chính là giảm thiểu tình trạng lãng phí nông sản và tạo cơ hội việc làm bền vững cho người dân địa phương ở quê hương Bambali, Senegal.

"Mỗi năm, vùng Sedhiou thất thoát từ 30% đến 40% sản lượng xoài do năng lực bảo quản và chế biến còn hạn chế. Tôi muốn giá trị từ nguồn tài nguyên đất đai phải được giữ lại cho người dân Senegal", Mane chia sẻ về động lực thôi thúc anh hành động.

Dự án quy mô lớn bao gồm một vùng trồng xoài tập trung rộng 500 hecta và các nhà máy chế biến sâu đặt ngay tại Bambali. Trong đó, một cơ sở sẽ chuyên sản xuất bơ xoài phục vụ cho ngành mỹ phẩm và thực phẩm.

Theo bà Aminata Tope, Phó Giám đốc SM10 Agro, doanh nghiệp dự kiến trồng mới 78.000 gốc xoài, hướng tới mục tiêu đạt sản lượng 10.500 tấn thành phẩm mỗi năm. Tổ hợp này cũng tích hợp một trường cao đẳng nông nghiệp cùng trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) nhằm nâng cao trình độ canh tác cho thế hệ trẻ và phụ nữ tại khu vực.

Khi đi vào hoạt động, SM10 Agro cam kết tạo ra 1.000 việc làm trực tiếp ngay từ giai đoạn đầu, đồng thời thúc đẩy hàng trăm công việc gián tiếp khác thông qua hệ thống vận tải và chuỗi cung ứng logistics.

Trước khi gia nhập Al Nassr năm 2023, chân sút người Senegal có sự nghiệp đỉnh cao tại châu Âu. Anh ghi 120 bàn thắng sau 269 trận đấu dưới màu áo Liverpool, góp công lớn giúp đội chủ sân Anfield đoạt 6 danh hiệu lớn, gồm Premier League và Champions League.