Hội LHPN TP. Hồ Chí Minh đến Đồng Tháp giao lưu, trao đổi kinh nghiệm phát triển kinh tế tập thể

Đồng hành cùng đoàn có đồng chí Nguyễn Thị Kiều Tiên, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Đồng Tháp, cùng đại diện lãnh đạo Sở Công Thương, Liên minh Hợp tác xã tỉnh.

Đây là hoạt động trong khuôn khổ Chương trình phối hợp giữa Hội LHPN TP. Hồ Chí Minh và Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2023 - 2027, nhằm tăng cường chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và kết nối tiêu thụ sản phẩm. Qua đó, tạo cơ hội để cán bộ Hội, hội viên, phụ nữ, HTX, doanh nghiệp và thương nhân 2 địa phương gặp gỡ, trao đổi những cách làm hay, mô hình hiệu quả, mở rộng kết nối cung - cầu và quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng địa phương.

Đoàn đến tham quan, tìm hiểu thực tế tại Công ty TNHH Mỹ Nghệ Minh Khoa (ấp Mỹ Đông 4, xã Mỹ Thọ).

Theo đó, đoàn đến tham quan, tìm hiểu quy trình xử lý nguyên liệu, thiết kế mẫu mã, tổ chức sản xuất và tạo việc làm cho phụ nữ địa phương tại Công ty TNHH Mỹ Nghệ Minh Khoa (ấp Mỹ Đông 4, xã Mỹ Thọ), đơn vị chuyên sản xuất, kinh doanh các sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ nguyên liệu lục bình.

Đoàn cũng đến HTX Dịch vụ Nông nghiệp Tịnh Thới (ấp Tịnh Long, phường Cao Lãnh), tìm hiểu mô hình sản xuất, tiêu thụ xoài; trao đổi kinh nghiệm liên kết nông dân, ứng dụng khoa học - công nghệ, nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Tại các điểm đến, các đại biểu trao đổi nhiều nội dung thiết thực về quản trị HTX, tổ chức sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu và tháo gỡ khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm do phụ nữ quản lý.

Chương trình góp phần tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa Hội LHPN TP. Hồ Chí Minh và Hội LHPN tỉnh Đồng Tháp, đồng thời mở thêm cơ hội kết nối giao thương, đưa sản phẩm OCOP, nông sản và hàng thủ công mỹ nghệ của phụ nữ Đồng Tháp tiếp cận thị trường TP. Hồ Chí Minh.