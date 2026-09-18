Phó Tổng Giám đốc Masan: MSR trở thành 'con ngỗng đẻ trứng vàng' của tập đoàn, 90% cửa hàng bán lẻ mới đạt điểm hòa vốn sau quý đầu hoạt động

Ông Michael Hung Nguyen, Phó Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn Masan. Ảnh: SSI

Ngày 18/9, CTCP Chứng khoán SSI tổ chức sự kiện “Viet Nam Becoming”. Tại phiên thảo luận chiều nay với chủ đề "Những tập đoàn toàn cầu mới của Việt Nam: Chinh phục niềm tin của các nhà đầu tư quốc tế" (Viet Nam’s New Global Champions: Winning The Confidence Of Global Investors), ông Michael Hung Nguyen, Phó Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn Masan (Masan Group - Mã: MSN), cho rằng việc Việt Nam được nâng hạng lên thị trường mới nổi mở ra thêm cơ hội cho các doanh nghiệp niêm yết, đồng thời thúc đẩy Masan đẩy nhanh một số quyết định chiến lược.

Theo ông Michael, đây là thời điểm đáng phấn khởi đối với Việt Nam. Là một doanh nghiệp niêm yết, Masan Group đặc biệt quan tâm đến sự phát triển của thị trường chứng khoán. Bên cạnh công ty mẹ, tập đoàn còn có các công ty thành viên đã niêm yết hoặc đang chuẩn bị tham gia thị trường.

Theo vị lãnh đạo, triển vọng của Việt Nam không chỉ đến từ FDI hay hạ tầng mà còn nằm ở sự phát triển của người tiêu dùng.

“Chúng tôi là một tổ chức tiêu dùng - bán lẻ và chúng tôi tin rằng khi người dân kiếm được nhiều tiền hơn, họ muốn sống một cuộc sống tốt hơn”, ông Michael nêu quan điểm.

Theo ông, khi thu nhập tăng lên, nhu cầu của người dân cũng thay đổi, từ nhà ở, dịch vụ tài chính, thương hiệu cho đến cách thức mua sắm. Đây là một trong những yếu tố mở ra thêm dư địa tăng trưởng cho các doanh nghiệp tiêu dùng trong thời gian tới.

MSR từ “con cừu đen” đến kỳ vọng “con ngỗng đẻ trứng vàng”

Chia sẻ về quá trình chuẩn bị trước thời điểm thị trường được nâng hạng, ông Michael cho biết Masan Group vẫn duy trì cách thức công bố thông tin và tương tác với nhà đầu tư nước ngoài như trước. Tuy nhiên, kỳ vọng thị trường nhận được nhiều sự quan tâm hơn và thanh khoản được cải thiện đã tác động đến công tác hoạch định của tập đoàn.

Một trong những quyết định được ông đề cập liên quan đến Masan High-Tech Materials (Mã: MSR). Theo ông Michael, Masan Group hiện sở hữu mỏ vonfram lớn nhất ngoài Trung Quốc, với hoạt động trải dài từ khai thác đến chế biến sâu.

Trong bối cảnh thị trường Việt Nam được nâng hạng và dự kiến thu hút thêm sự chú ý, tập đoàn đã xem xét lại việc tiếp tục để MSR giao dịch trên UPCoM. Theo đó, Masan Group đã công bố ý định chuyển doanh nghiệp này sang HOSE nhằm mở khóa giá trị mà tập đoàn cho rằng phản ánh hợp lý hơn giá trị tài sản.

“Chúng tôi vẫn tiếp tục làm những gì mình đang làm, nhưng rõ ràng có một số quyết định đã được thúc đẩy nhanh hơn bởi sự kiện này”, ông Michael nói về sự kiện Việt Nam được nâng hạng và chiến lược của tập đoàn.

Phó Tổng Giám đốc Masan cũng cho biết vai trò của MSR trong tập đoàn đang thay đổi cùng với sự gia tăng tầm quan trọng của các khoáng sản chiến lược. Theo ông, doanh nghiệp này từng được đánh giá một cách công bằng là “con cừu đen” của Masan Group, nhưng hiện đang dần trở thành “con ngỗng đẻ trứng vàng”.

Trong những năm tới, chiến lược của Masan Group đối với lĩnh vực này không chỉ tập trung vào hiệu quả vận hành mà còn hướng tới tạo dòng tiền cho công ty mẹ. Qua đó, tập đoàn có thể giảm đòn bẩy tài chính và hướng tới trở lại vị thế một cổ phiếu trả cổ tức.

Ông Michael cho biết vừa trở về từ Berlin (Đức) sau khi tham dự một hội nghị vonfram toàn cầu thường niên để gặp gỡ các đối tác và khách hàng.

Theo kế hoạch được chia sẻ tại sự kiện, vonfram và khoáng sản chiến lược của Masan dự kiến đạt khoảng 1,4 tỷ USD doanh thu trong năm nay, trong đó gần 98% đến từ xuất khẩu. Doanh nghiệp hiện phục vụ khách hàng tại nhiều thị trường như Mỹ, châu Âu, Nhật Bản và Hàn Quốc. Theo ông Michael, xét ở góc độ này, Masan đã có hoạt động mang tính toàn cầu thông qua nền tảng khoáng sản chiến lược.

Phiên thảo luận tại sự kiện SSI chiều ngày 18/9. Nguồn: SSI

Masan tham vọng Go Global

Bên cạnh khoáng sản chiến lược, nền tảng tiêu dùng - bán lẻ tiếp tục là trọng tâm của Masan trong những năm tới. Nhà lãnh đạo của Masan Group cho biết người tiêu dùng ngày càng đòi hỏi những sản phẩm, dịch vụ tốt hơn và mang tính cá nhân hóa cao hơn. Theo ông, mảng tiêu dùng hiện là nguồn tạo tiền chủ lực của tập đoàn và được kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng hai chữ số.

Song song với đó là quá trình chuyển đổi của ngành bán lẻ Việt Nam. Ông Michael cho rằng thị trường đang chứng kiến xu hướng “tổ chức hóa”. Trong lĩnh vực đầu tư, nhà đầu tư cá nhân ngày càng có xu hướng tin tưởng các nhà quản lý quỹ; còn trong bán lẻ, thị trường đang chuyển dịch từ thương mại truyền thống sang thương mại hiện đại.

Theo ông, Masan tin rằng tập đoàn có vị thế thuận lợi để hưởng lợi từ xu hướng này nhờ khả năng thấu hiểu người tiêu dùng. Người tiêu dùng hiện không chỉ quan tâm đến thương hiệu mà còn chú trọng đến trải nghiệm mua sắm, từ danh mục sản phẩm đến phương thức thanh toán.

Trong khi tiếp tục phát triển các thương hiệu hàng tiêu dùng nhanh, Masan Group cũng đẩy mạnh mở rộng mạng lưới bán lẻ. Theo kế hoạch được chia sẻ, riêng trong năm nay, doanh nghiệp dự kiến mở thêm hơn 1.000 điểm bán.

"Khoảng 90% cửa hàng mới đạt điểm hòa vốn ngay trong quý đầu tiên hoạt động", ông Michael cho hay. Tỷ lệ bán lẻ hiện đại tại Việt Nam hiện khoảng 14% và Masan cho rằng con số này có thể tăng lên 30-35% trong vài năm tới.

Đây là một trong những trọng tâm của hệ thống mà Masan gọi là “Consumer Operating System” - hệ điều hành tiêu dùng. Theo chia sẻ tại sự kiện, tập đoàn kỳ vọng nền tảng này có thể mang lại ROE khoảng 20%.

Bên cạnh các hoạt động đã có quy mô quốc tế trong lĩnh vực khoáng sản, Masan cũng nhìn thấy cơ hội đưa các sản phẩm tiêu dùng Việt Nam ra thế giới.

Theo ông Michael, Việt Nam được biết đến với nhiều giá trị, trong đó có di sản ẩm thực. Khi nhắc đến Việt Nam, nhiều người trên thế giới đã biết tới những sản phẩm như phở, bánh mì hay cà phê.

Hiện Masan Group đang hướng tới cộng đồng hàng triệu người Việt sinh sống ở nước ngoài thông qua các sản phẩm như nước mắm, mì ăn liền và cà phê. Tuy nhiên, ông cho rằng tiềm năng không chỉ giới hạn ở nhóm khách hàng này.

Góc nhìn từ nhà lãnh đạo tập đoàn, Masan Group kỳ vọng một doanh nghiệp Việt Nam có thể đại diện cho ẩm thực Việt và đưa các sản phẩm trong nước tới đông đảo người tiêu dùng quốc tế. Theo đó, “Go Global” đang là một dự án lớn của Masan Consumer. Tập đoàn hiện đã có mặt tại nhiều thị trường, trước hết phục vụ cộng đồng người Việt và từng bước mở rộng sang các nhóm khách hàng khác.

Ông Michael lấy ví dụ nước mắm hay tương ớt không nhất thiết chỉ được sử dụng trong các món Việt Nam mà có thể trở thành gia vị cho nhiều nền ẩm thực khác.

Dẫn trường hợp một số doanh nghiệp thực phẩm châu Á đã xây dựng được vị thế quốc tế như Nongshim của Hàn Quốc hay Kikkoman của Nhật Bản, ông tự tin khi cho rằng doanh nghiệp Việt Nam cũng có cơ hội xây dựng vị thế tương tự khi mở rộng ra thị trường toàn cầu.