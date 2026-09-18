Cụ thể, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 144 - 147 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,2 triệu đồng/lượng cả chiều mua vào và bán ra so với hôm qua.

Tập đoàn Phú Quý, DOJI, Bảo Tín Minh Châu… niêm yết giá vàng miếng SJC 144 - 147 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,2 triệu đồng/lượng cả chiều mua vào và bán ra so với hôm qua.

Giá vàng hôm nay (trưa 18-9): Tăng mạnh. Ảnh minh họa: congluan.vn

Công ty Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng miếng SJC 143,8-147,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 100.000 đồng/lượng cả chiều mua vào và bán ra so với hôm qua.

Giá vàng nhẫn cũng tăng theo ở mức tương đương. Tại DOJI, vàng nhẫn 9999 tăng 141,6 - 145,6 triệu đồng/lượng lên 143,6 - 146,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Trong đó, chiều mua vào tăng 2 triệu đồng/lượng, còn chiều bán ra tăng 900.000 đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tại Phú Quý được điều chỉnh 141,8 - 144,8 triệu đồng/lượng lên 144 - 147,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giá mua vào tăng 2,2 triệu đồng/lượng và giá bán ra tăng 2,4 triệu đồng/lượng.

Giá bạc hôm nay cũng được điều chỉnh tăng. Sáng nay, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,202 - 2,301 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,41% so với cuối ngày hôm qua.

Giá vàng thế giới hôm nay niêm yết ở mức 4.350 USD/ounce, tăng 45 USD so với sáng qua. Giá vàng thế giới tương đương khoảng 137,4 triệu đồng/lượng. Hiện tại, giá vàng miếng SJC cao hơn giá vàng thế giới khoảng 10 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tăng hơn 2% trong phiên giao dịch ngày 17-9, phục hồi từ mức thấp nhất trong gần 6 tuần ghi nhận trong phiên trước, nhờ giá dầu hạ nhiệt và đồng USD suy yếu, trong khi giới đầu tư đánh giá động thái tăng lãi suất mới nhất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).