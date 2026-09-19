Phòng vệ thương mại: Bảo vệ thị trường nội địa, kiến tạo động lực

Trong bối cảnh kinh tế và thương mại toàn cầu biến động phức tạp, cạnh tranh chiến lược sâu sắc và áp lực dư thừa công suất gia tăng từ nhiều quốc gia, Việt Nam - một nền kinh tế có độ mở lớn đang đứng trước những cơ hội đan xen thách thức lớn. Làm thế nào để bảo vệ thị trường nội địa, củng cố năng lực sản xuất quốc gia và tạo sức chống chịu cho nền kinh tế? Đây là tâm điểm tại Diễn đàn Phòng vệ thương mại năm 2026 với chủ đề ‘Thúc đẩy năng lực sản xuất quốc gia - kiến tạo động lực cho tăng trưởng’ vừa diễn ra sáng 18/9 tại Hải Phòng.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân nhấn mạnh: Phòng vệ thương mại không đồng nghĩa với bảo hộ ngược dòng hay loại bỏ cạnh tranh. Hội nhập đòi hỏi doanh nghiệp và quốc gia phải biết sử dụng đầy đủ, hiệu quả các công cụ hợp pháp mà luật pháp quốc tế cho phép.