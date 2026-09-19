Bảo đảm chuỗi cung ứng vật liệu, tạo động lực phát triển phía nam Khánh Hòa

Một góc Cảng Cà Ná. (Ảnh: PHƯƠNG THẢO)

Kết quả kinh tế những tháng đầu năm 2026 cho thấy, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Sáu tháng đầu năm, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của tỉnh tăng 9,03%; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng khoảng 15,4%.

Cùng với đó, tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm đạt hơn 10%, đồng thời yêu cầu các cấp, các ngành đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy sản xuất công nghiệp và triển khai các dự án ngoài ngân sách.

Tăng tốc phát triển

Đáng chú ý, khu vực phía nam của tỉnh đang được định hướng phát triển thành không gian kinh tế trọng điểm, hội tụ các động lực về công nghiệp, năng lượng, hạ tầng và kinh tế biển. Nhiều dự án lớn đang được triển khai hoặc chuẩn bị triển khai tại khu vực Cà Ná và vùng phụ cận, tạo ra nhu cầu rất lớn về hạ tầng nền.

Thực tế cho thấy, bài toán đặt ra hiện nay không chỉ là thu hút dự án, mà còn phải bảo đảm các điều kiện để dự án triển khai đúng tiến độ sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Cực tăng trưởng phía nam tỉnh Khánh Hòa sẽ có nhiều dự án trọng điểm quốc gia. (Ảnh: PHƯƠNG THẢO)

Khi nhiều dự án cùng lúc triển khai, nhu cầu vật liệu xây dựng cũng phát sinh đồng thời. Tuy nhiên nếu nguồn cung không được chuẩn bị từ sớm, doanh nghiệp có thể rơi vào tình trạng dự án đã có chủ trương, nhà thầu đã sẵn sàng nhưng công trường vẫn phải chờ vật liệu.

Kinh nghiệm từ một số dự án giao thông trọng điểm trong cả nước cho thấy, tình trạng thiếu vật liệu hoàn toàn có thể trở thành điểm nghẽn trực tiếp, làm chậm tiến độ thi công.

Với khu vực phía nam Khánh Hòa, lợi thế lớn nhất chính là nguồn tài nguyên vật liệu sẵn có ngay trong khu vực. Vấn đề đặt ra là cần có giải pháp để đưa các nguồn tài nguyên này vào chuỗi cung ứng một cách đúng quy hoạch, đúng thời điểm.

Dự án nạo vét Cảng cá Cà Ná được xem là một hướng đi có thể tạo thêm nguồn lực vật liệu cho khu vực. Dự án được thực hiện theo hình thức xã hội hóa và đã tổ chức đấu thầu rộng rãi. Hồ sơ mời thầu được phát hành từ tháng 6/2026; đến ngày 17/7, đã có hai nhà đầu tư nộp hồ sơ hợp lệ.

Trong đó, một nhà đầu tư đề xuất mức đóng góp ngân sách hơn 9,14 tỷ đồng, thời gian thực hiện 119 ngày; nhà đầu tư còn lại đề xuất mức đóng góp hơn 4,57 tỷ đồng, thời gian thực hiện 120 ngày.

Cùng với nguồn vật liệu từ hoạt động nạo vét, nguồn đá tại chỗ cũng cần sớm được chuẩn bị để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng. Các dự án khai thác, chế biến đá xây dựng và khoáng sản đi kèm đất tầng phủ làm vật liệu san lấp tại mỏ đá Nam núi đá Giăng đã hoàn tất đấu giá, hiện đang chờ rà soát quy hoạch để hoàn thiện thủ tục cấp phép, đưa mỏ vào hoạt động. Điều này càng có ý nghĩa trong bối cảnh nhiều dự án đang cùng lúc có nhu cầu vật liệu.

Các mặt hàng nguyên vật liệu xây dựng được bốc dỡ tại Cảng quốc tế Cà Ná. (Ảnh: PHƯƠNG THẢO)

Thực tế, nếu nguồn vật liệu đá tại Cà Ná bảo đảm đủ điều kiện và công suất phù hợp, việc khai thác nguồn tại chỗ sẽ giúp rút ngắn cự ly vận chuyển, giảm áp lực lên hạ tầng giao thông và tăng khả năng chủ động nguồn cung cho doanh nghiệp.

Theo đại diện đơn vị thi công, nếu thực hiện tốt việc này ở cấp khu vực, chính quyền địa phương có thể chủ động nhận diện sớm những khoảng thiếu hụt và kịp thời tháo gỡ ngay từ đầu.

"Đây cũng là cách hỗ trợ doanh nghiệp một cách thiết thực đó là không nhằm ưu tiên riêng cho một doanh nghiệp cụ thể mà tạo điều kiện để các doanh nghiệp chủ động xây dựng kế hoạch vật liệu, giảm thiểu rủi ro trong quá trình thi công, qua đó nâng cao khả năng hoàn thành dự án đúng tiến độ", đại diện doanh nghiệp Khánh Hòa cho biết.

Gấp rút giữ nhịp tăng trưởng

Thông tin từ đại diện Cảng quốc tế Cà Ná, phân kỳ cảng 1A đang ghi nhận nhịp độ tăng trưởng tốt, với các chuyến hàng nội địa vận chuyển dăm gỗ, đá và nguyên vật liệu xây dựng.

Trong đó các chuyến tàu qua cảng để vận chuyển nguyên vật liệu về địa phương và xuất đi đều đặn. Đây là nhóm hàng đặc trưng, đòi hỏi mặt bằng lưu trữ, bốc dỡ quy mô lớn và Cảng quốc tế Cà Ná hiện là nơi trung chuyển phần lớn khối lượng hàng hóa này nhờ vị trí thuận lợi và khả năng thích ứng nhanh với nhu cầu thị trường.

Tám tháng qua, cảng đã đạt 80% kế hoạch năm 2026, tăng trưởng 94% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh phân kỳ 1A đang khai thác, phân kỳ 1B của Cảng quốc tế Cà Ná đang được gấp rút hoàn thiện để tiếp nhận các chuyến hàng quốc tế, chở nguyên vật liệu và thiết bị siêu trường, siêu trọng, phục vụ xây dựng các nhà máy năng lượng như điện gió, điện gió ngoài khơi, điện hạt nhân. Trong đó, đáng chú ý là dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Cà Ná, công trình trọng điểm quốc gia đang được đốc thúc đẩy nhanh tiến độ nhằm bảo đảm mục tiêu tăng trưởng nguồn điện và an ninh năng lượng quốc gia trong giai đoạn mới.

Trước yêu cầu tăng tốc giải ngân, thúc đẩy sản xuất công nghiệp, năng lượng, thu hút đầu tư và đẩy nhanh các dự án ngoài ngân sách mà tỉnh Khánh Hòa đã đề ra, việc xem xét, lựa chọn các nhà đầu tư có năng lực thực tiễn để bảo đảm tiến độ dự án là yêu cầu hết sức quan trọng, vừa mang lại hiệu quả cho người dân địa phương, vừa đóng góp cho ngân sách nhà nước.

Tàu vận chuyển thiết bị cho các dự án điện gió cập bến Cảng quốc tế Cà Ná phục vụ các dự án năng lượng phía Nam Khánh Hòa. (Ảnh: PHƯƠNG THẢO)

Theo chuyên gia kinh tế, khu vực phía nam tỉnh Khánh Hòa đang dần trở thành trung tâm liên kết giữa cảng biển, công nghiệp, năng lượng và logistics. Để cơ hội đó chuyển hóa thành năng lực tăng trưởng thực chất, các yếu tố đầu vào phục vụ xây dựng cũng cần được chuẩn bị tương xứng. Quyết định đầu tư có thể tạo ra dự án, nhưng chính quyết định đúng thời điểm về nguồn lực và thủ tục mới giúp dự án thật sự đi vào cuộc sống.

Vì vậy, việc chủ động nguồn vật liệu tại chỗ, đẩy nhanh các thủ tục cần thiết, sớm hoàn tất lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án nạo vét Cảng cá Cà Ná, đồng thời tạo điều kiện để các nguồn đá đủ điều kiện như mỏ Giăng tham gia chuỗi cung ứng là những nhiệm vụ cần được triển khai ngay từ bây giờ.