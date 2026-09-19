Nghi thức khởi động chiến dịch “Công nhân Việt Nam nói KHÔNG với ma túy: Triệu trái tim, một quyết tâm”. (Ảnh: MAI DUNG)

Tối 18/9, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Tiệp, thành phố Hải Phòng, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp Bộ Công an tổ chức Chương trình truyền thông, giao lưu nghệ thuật, tọa đàm về phòng, chống ma túy cho công nhân lao động tại khu công nghiệp và phát động Chiến dịch “Công nhân Việt Nam nói không với ma túy: Triệu trái tim, một quyết tâm”.

Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Quang Đức, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo thành phố Hải Phòng, các doanh nghiệp trong khu công nghiệp và khoảng ba nghìn đoàn viên, công nhân lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Đây là hoạt động cấp Tổng Liên đoàn đánh dấu bước khởi động triển khai Tiểu dự án 4 trong các cấp Công đoàn, tạo tiền đề triển khai hiệu quả các nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030, phấn đấu tiếp cận trực tiếp và gián tiếp đến 200.000 công nhân, người lao động.

Chương trình thu hút đông đảo công nhân, lao động tại các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng. (Ảnh: MAI DUNG)

Mục tiêu của chương trình nhằm lan tỏa mạnh mẽ thông điệp phòng, chống ma túy trong đoàn viên, người lao động và toàn xã hội để nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức tự phòng ngừa trước hiểm họa ma túy, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn ma túy, bảo vệ nguồn nhân lực, bảo đảm an ninh, trật tự tại các khu công nghiệp.

Qua đó, khẳng định vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong công tác phòng, chống ma túy; lan tỏa mạnh mẽ thông điệp phòng, chống ma túy trong công nhân lao động và toàn xã hội, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức tự phòng ngừa của công nhân lao động trước hiểm họa ma túy, bảo vệ nguồn nhân lực, bảo đảm an ninh, trật tự tại các khu công nghiệp, khu chế xuất.

Ngăn ma túy từ trước khi ma túy chạm tới người công nhân

Hiện nay, ma túy được ngụy trang ngày càng tinh vi và khó nhận biết, thủ đoạn, phương thức hoạt động của các đối tượng tội phạm thay đổi liên tục, công nhân trở thành đối tượng được các tội phạm ma túy quan tâm, tiếp cận.

Chỉ một phút mất cảnh giác, công nhân lao động tại các nhà máy có thể vô tình trở thành người vi phạm pháp luật, liên quan đến ma túy. Vì vậy, phòng, chống tác hại của ma túy phải bắt đầu từ nhận thức đúng, cảnh giác sớm và hành động kịp thời.

Lễ phát động chính là điểm khởi đầu để quyết tâm ấy được chuyển thành hành động. Theo đó, tinh thần chủ động phòng ngừa tác hại của ma túy phải được lan tỏa đến từng nhà máy, phân xưởng, khu công nghiệp, khu nhà trọ và mỗi gia đình công nhân; để mỗi người biết tự bảo vệ mình, biết lên tiếng và hành động khi nhận thấy nguy cơ nhằm góp phần gìn giữ sự ổn định và tương lai phát triển của xã hội.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu phát biểu tại Lễ phát động. (Ảnh: MAI DUNG)

Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Ngọ Duy Hiểu khẳng định: Có những va vấp trong cuộc đời, chúng ta có thể sửa sai. Nhưng với ma túy, dù chỉ một lần cũng đủ để ai đó phải trả giá bằng cả thập kỷ, thậm chí không còn cơ hội làm lại.

Một phút tò mò có thể đánh đổi bằng sức khỏe. Một lần buông mình có thể đánh mất một việc làm ổn định. Một người sa vào ma túy chắc chắn kéo theo nước mắt của cả một gia đình, tự đánh mất đi danh dự, lòng tin, hạnh phúc. Đằng sau mỗi người công nhân mắc vào ma túy là nỗi đau của một gia đình, dòng họ, là tổn thất của doanh nghiệp và là gánh nặng và sự bất an cho xã hội.

Muốn vậy, đồng chí Ngọ Duy Hiểu cho rằng: Công đoàn cơ sở phải có mặt ở những nơi người lao động cần mình nhất: nhà máy, phân xưởng, nhà trọ, các hoạt động cộng đồng và quan trọng nhất là lúc một người lao động gặp khó khăn, cô đơn, mất phương hướng và dễ bị lôi kéo nhất.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu đề nghị các cấp công đoàn phòng, chống ma túy không chỉ bằng những tấm pano, những khẩu hiệu hay một vài buổi tuyên truyền. Phải ngăn ma túy từ trước khi ma túy chạm tới người công nhân. Phải biết đề phòng; hiểu để tránh; chung tay để ngăn chặn; nhân ái giúp người lầm lỡ trở về.

Cụ thể, các cấp công đoàn hãy làm thật tốt ba việc: giúp công nhân biết để phòng; tạo môi trường để công nhân sống khỏe, sống vui, sống tích cực; không bỏ rơi người lầm lỡ.

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu mong rằng sau lễ phát động hôm nay, mỗi đoàn viên, mỗi người lao động sẽ trở thành một tuyên truyền viên; mỗi tổ công đoàn sẽ trở thành một điểm phòng ngừa; mỗi công đoàn cơ sở sẽ trở thành một “lá chắn” bảo vệ người lao động trước hiểm họa ma túy.

Đối với công nhân, lao động, Phó Chủ tịch Thường trực mong mỗi anh chị em khi trở về gia đình, doanh nghiệp hãy nói với người thân, đồng nghiệp của mình thông điệp: Công nhân Việt Nam nói không với ma túy.

Công nhân Việt Nam nói không với ma túy

Điểm nhấn là Chương trình nghệ thuật đặc biệt và phát động chiến dịch phòng, chống ma túy trong công nhân lao động và Ngày hội “Công nhân Việt Nam kiên quyết nói không với ma túy".

Triệu trái tim-một quyết tâm nói KHÔNG với ma túy. (Ảnh: MAI DUNG)

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức đã trình chiếu phóng sự về tác hại của ma túy và vai trò của Công đoàn, đồng thời trao quà cho người lao động khó khăn, tiêu biểu.

Sự kiện diễn ra nghi thức phát động chiến dịch “Công nhân Việt Nam nói KHÔNG với ma túy: Triệu trái tim, một quyết tâm”, khẳng định sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, ngành, Công an và doanh nghiệp.

Từ đây, chiến dịch sẽ được cụ thể hóa bằng các hoạt động tuyên truyền từ cơ sở, chủ động ngăn ngừa nguy cơ và đấu tranh đẩy lùi tệ nạn ma túy, hướng tới xây dựng môi trường lao động an toàn, lành mạnh.

Hưởng ứng chiến dịch, thay mặt cán bộ công đoàn, đoàn viên, công nhân lao động, Chủ tịch Công đoàn Công ty trách nhiệm hữu hạn Yazaki Hải Phòng Việt Nam Nguyễn Quốc Việt cam kết: Đưa nội dung tuyên truyền phòng, chống ma túy vào sinh hoạt định kỳ của từng tổ, đội sản xuất, để không một công nhân nào đứng ngoài cuộc.

Phối hợp cùng Ban Giám đốc Công ty xây dựng “doanh nghiệp không ma túy”, gắn với các tiêu chí an toàn, vệ sinh lao động vốn có của doanh nghiệp; chủ động phối hợp với chính quyền, công an địa phương nơi có đông công nhân thuê trọ, kịp thời nắm bắt, hỗ trợ khi phát hiện dấu hiệu bất thường. Xây dựng kênh tiếp nhận, tư vấn riêng tại công đoàn cơ sở để bất kỳ đoàn viên, người lao động nào gặp khó khăn cũng có nơi để chia sẻ và nhận được sự giúp đỡ kịp thời.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt dành tặng công nhân và nhân dân Hải Phòng được dàn dựng hiện đại với sự kết hợp của âm nhạc, sân khấu, multimedia, công nghệ LED và kỹ xảo laser. Đêm diễn quy tụ nhiều nghệ sĩ được yêu thích như Quốc Thiên, Võ Hạ Trâm, RAM.C, Hoàng Yến Chibi, Phạm Anh Khoa, cùng sự tham gia biểu diễn của lực lượng Công an thành phố Hải Phòng và đông đảo công nhân lao động địa phương.

Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động tặng quà công nhân, người lao động tiêu biểu nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. (Ảnh: MAI DUNG)

Vào sáng mai, 19/9, cũng tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Tiệp, Ngày hội “Công nhân Việt Nam kiên quyết nói không với ma túy” gồm các chương trình: giao lưu-tọa đàm giữa công nhân lao động với lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đại diện Bộ Công an, chuyên gia và nghệ sĩ; chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hiệu quả trong phòng ngừa ma túy tại doanh nghiệp và khu công nghiệp, hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

Tổ chức các trò chơi sân khấu và trải nghiệm tương tác về nhận diện các loại ma túy, tác hại của ma túy, kỹ năng từ chối ma túy, quy định của pháp luật và vai trò của Công đoàn trong phòng, chống ma túy.

Tổ chức Không gian “Phúc lợi Công đoàn-Đồng hành cùng công nhân lao động” với 50 gian hàng, gồm gian hàng “0 đồng”, gian hàng giảm giá ưu đãi, gian hàng của các doanh nghiệp đồng hành và gian hàng tư vấn dịch vụ thiết yếu, phục vụ trực tiếp đoàn viên, người lao động…