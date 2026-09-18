Quảng Ngãi yêu cầu chỉ thanh, kiểm tra doanh nghiệp một lần mỗi năm

Hướng đến môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch

Ngày 18/9, ông Nguyễn Quốc Việt, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, địa phương đang triển khai kế hoạch cải thiện, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) giai đoạn 2026-2030, đồng thời thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong thu hút đầu tư.

Quảng Ngãi đang rốt ráo triển khai kế hoạch cải thiện, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) giai đoạn 2026-2030. (Ảnh: Lê Danh)

Theo kế hoạch, tỉnh hướng đến xây dựng môi trường kinh doanh thực sự thông thoáng, thân thiện, công khai, minh bạch và thuận lợi cho mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư, sản xuất kinh doanh. Đây được xem là nền tảng để nâng cao chất lượng điều hành, cải thiện môi trường đầu tư và tăng sức hấp dẫn của địa phương đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Quảng Ngãi cũng đặt mục tiêu nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức về vai trò của môi trường đầu tư kinh doanh đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đồng thời củng cố niềm tin, tạo sự gắn kết giữa chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, tỉnh còn tập trung hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các nguồn lực phát triển, thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý Nhà nước. Việc nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, cải thiện chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia cũng được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Tỉnh Quảng Ngãi đang thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong thu hút đầu tư. (Ảnh: Lê Danh)

Theo mục tiêu đề ra, đến năm 2030, chất lượng điều hành và môi trường đầu tư kinh doanh của Quảng Ngãi sẽ thuộc nhóm khá của cả nước, chỉ số PCI nằm trong nhóm 20 tỉnh, thành phố dẫn đầu.

Đáng chú ý, trong nhóm mục tiêu về điều hành trực tiếp, Quảng Ngãi đặt ra nhiều chỉ tiêu cụ thể nhằm giảm chi phí thời gian và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Theo đó, 100% hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải được giải quyết đúng hoặc trước hạn; 95% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý đúng hạn; các trường hợp trễ hạn phải thực hiện xin lỗi và nêu rõ nguyên nhân.

Tỉnh cũng yêu cầu thực hiện nguyên tắc "một lần hướng dẫn đầy đủ" đối với hồ sơ thủ tục hành chính; phấn đấu 75% hồ sơ được thực hiện trực tuyến toàn trình.

Đặc biệt, Quảng Ngãi xác định nguyên tắc thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp không quá một lần mỗi năm, ngoại trừ các trường hợp thanh tra, kiểm tra đột xuất theo quy định.

Cùng với đó, tỉnh phấn đấu giảm tối thiểu 50% thời gian làm việc trực tiếp với doanh nghiệp so với quy định của Luật Quản lý thuế năm 2025; giảm ít nhất 20% số cuộc kiểm tra trực tiếp tại doanh nghiệp theo kế hoạch của cơ quan thuế; tối thiểu 90% người nộp thuế hài lòng hoặc rất hài lòng với chất lượng phục vụ. Toàn bộ phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp phải được tiếp nhận, theo dõi, xử lý hoặc phản hồi theo đúng quy định.

Triển khai đồng bộ các giải pháp cải thiện PCI

Theo kế hoạch cải thiện, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và các nhiệm vụ, giải pháp đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong thu hút đầu tư được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm ký ban hành, để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, Quảng Ngãi sẽ triển khai đồng bộ 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Tỉnh đặt mục tiêu 100% hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải được giải quyết đúng hoặc trước hạn để khuyến khích thu hút đầu tư. (Ảnh: Lê Danh)

Trong đó, người đứng đầu các sở, ngành, địa phương phải nâng cao trách nhiệm trong giải quyết công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư; chủ động đối thoại, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Tỉnh cũng yêu cầu tăng cường phối hợp trong giải quyết các thủ tục về đất đai, đầu tư, xây dựng và môi trường; đẩy mạnh cải cách hành chính, rà soát, cắt giảm thủ tục không cần thiết, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ và giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp.

Cùng với việc đẩy mạnh số hóa, kết nối và chia sẻ dữ liệu, Quảng Ngãi sẽ nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, bảo đảm công khai, minh bạch và an toàn thông tin; tăng cường kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính, xử lý nghiêm các hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu doanh nghiệp.

Địa phương cũng chú trọng nâng cao hiệu quả đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp, hoàn thiện các kênh tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị; công khai quy hoạch, quỹ đất, danh mục dự án kêu gọi đầu tư và tiến độ giải quyết hồ sơ để tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư tiếp cận thông tin.

Quảng Ngãi xác định nguyên tắc thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp không quá một lần mỗi năm, ngoại trừ các trường hợp thanh tra, kiểm tra đột xuất theo quy định. (Ảnh: Lê Danh)

Trong lĩnh vực thanh tra, kiểm tra, tỉnh yêu cầu đổi mới phương thức theo hướng dựa trên dữ liệu và đánh giá rủi ro, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan nhằm hạn chế chồng chéo, trùng lặp. Đồng thời, xử lý nghiêm các hành vi gây phiền hà, cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Song song đó, Quảng Ngãi sẽ đẩy mạnh xúc tiến đầu tư theo hướng số hóa, xây dựng nền tảng xúc tiến đầu tư đa ngôn ngữ, ứng dụng công nghệ số trong quảng bá môi trường đầu tư; ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao, thân thiện môi trường, có giá trị gia tăng lớn và khả năng lan tỏa mạnh đối với nền kinh tế địa phương.

Thông qua các giải pháp đồng bộ này, Quảng Ngãi kỳ vọng tạo bước chuyển biến thực chất trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và tăng sức hút đối với các dòng vốn đầu tư trong giai đoạn 2026-2030.