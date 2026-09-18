Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk đồng hành hỗ trợ phạm nhân nữ tái hòa nhập cộng đồng

Đại diện các đơn vị ký kết Chương trình phối hợp “Giáo dục cải tạo phạm nhân nữ và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng, giai đoạn 2026 - 2030”.

Ngày 18/9, Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Trại giam Đắk Trung tổ chức Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp "Giáo dục cải tạo phạm nhân nữ và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng, giai đoạn 2026-2030" và chương trình giao lưu với chủ đề "Thắp sáng niềm tin - Vững bước ngày trở về" cũng được tổ chức trong dịp này.

Chương trình có sự tham gia của hơn 300 phạm nhân nữ đang chấp hành án tại Trại giam Đắk Trung, cùng đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan, chuyên gia và những phụ nữ hoàn lương tiêu biểu.

Đây là chương trình có ý nghĩa thiết thực, thể hiện trách nhiệm của tổ chức Hội Phụ nữ và Trại giam Đắk Trung trong công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân nữ; đồng thời thể hiện tinh thần nhân văn, trách nhiệm của cộng đồng trong việc hỗ trợ những người đã chấp hành xong án phạt tù có cơ hội ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng và trở thành những công dân có ích.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk và lãnh đạo Trại giam Đắk Trung ký kết Chương trình phối hợp

Chủ động, trách nhiệm, đồng hành cùng phạm nhân nữ tái hoà nhập cộng đồng

Giai đoạn 2021 - 2026, Hội LHPN tỉnh và Trại giam Đắk Trung đã phối hợp triển khai nhiều hoạt động giáo dục pháp luật, tư vấn tâm lý, chăm sóc sức khỏe, đào tạo nghề, định hướng việc làm và hỗ trợ phụ nữ sau khi chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng.

Trong 5 năm, hai đơn vị phối hợp cấp chứng chỉ nghề cho 560 phụ nữ; tổ chức chương trình "Học nghề và việc làm" cho 1.330 phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù. Trại giam Đắk Trung tổ chức 146 lớp chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng, tư vấn tâm lý cho 4.391 lượt phạm nhân; Quỹ hòa nhập cộng đồng hỗ trợ hơn 523 triệu đồng cho phạm nhân khi tái hòa nhập.

Tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Hồng Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk, nhấn mạnh: "Bước vào giai đoạn 2026 - 2030, yêu cầu đặt ra đối với công tác giáo dục cải tạo và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng ngày càng cao. Chúng ta không chỉ giúp phạm nhân nữ hiểu pháp luật, chấp hành tốt nội quy, mà cần chuẩn bị cho họ một hành trang thực sự để trở về. Đó là kiến thức pháp luật; là kỹ năng sống; là nghề nghiệp; là việc làm; là sinh kế; là sự kết nối với gia đình và cộng đồng; và quan trọng hơn cả là niềm tin vào chính bản thân mình.

Chương trình phối hợp giai đoạn 2026 - 2030 được hai đơn vị xây dựng trên tinh thần đó, với phương châm "chủ động, trách nhiệm, thiết thực, nhân văn và hiệu quả". Hội LHPN tỉnh sẽ tiếp tục phát huy vai trò kết nối, huy động các nguồn lực xã hội; phối hợp với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức tín dụng và các tổ chức, cá nhân để mở rộng cơ hội học nghề, việc làm, sinh kế cho phụ nữ chấp hành xong án phạt tù.

Đồng thời, các cấp Hội sẽ tăng cường tuyên truyền để cộng đồng hiểu rằng trao cơ hội không có nghĩa là xóa bỏ trách nhiệm đối với những sai lầm đã qua; mà là giúp một con người có thêm điều kiện để sửa chữa sai lầm, sống có trách nhiệm và trở thành người có ích.

Chúng tôi cũng xác định, giảm kỳ thị và tạo môi trường xã hội thuận lợi là một nhiệm vụ rất quan trọng. Bởi một người trở về có thể cần một công việc, một khoản vốn, một mái nhà; nhưng điều họ cần không kém phần quan trọng là một ánh mắt không phán xét, một bàn tay sẵn sàng giúp đỡ và một cộng đồng cho họ cơ hội được bắt đầu lại".

Bà Nguyễn Thị Hồng Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk, phát biểu tại Hội nghị

100% phạm nhân nữ sẽ được định hướng tái hòa nhập

Tiếp nối các hoạt động đồng hành cùng phạm nhân nữ tái hoà nhập cộng đồng, trong Chương trình phối hợp giai đoạn 2026 - 2030, việc học nghề, việc làm và sinh kế tiếp tục được Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk và Trại giam Đắk Trung xác định là những nội dung trọng tâm.

Hai đơn vị thống nhất chuyển từ cách hỗ trợ đơn lẻ sang đồng hành theo quá trình, chú trọng chuẩn bị tái hòa nhập ngay trong thời gian chấp hành án và tiếp tục hỗ trợ sau khi trở về địa phương.

Theo mục tiêu đề chung ra của Chương trình phối hợp "Giáo dục cải tạo phạm nhân nữ và hỗ trợ tái hoà nhập cộng đồng" là: Nâng cao chất lượng giáo dục, cải tạo phạm nhân nữ và hiệu quả hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng; tạo điều kiện để phụ nữ chấp hành xong án phạt tù có kiến thức pháp luật, kỹ năng sống, nghề nghiệp, việc làm và sinh kế phù hợp; củng cố mối liên hệ gia đình, cộng đồng; góp phần phòng ngừa tái phạm tội, bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng gia đình, xã hội an toàn, tiến bộ.

Trong đó, mục tiêu cụ thể đến năm 2030 là: 100% phạm nhân nữ được tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật, quyền và nghĩa vụ công dân; giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, kỹ năng phòng ngừa vi phạm pháp luật và định hướng tái hòa nhập cộng đồng; 100% phạm nhân nữ trước khi chấp hành xong án phạt tù được cung cấp thông tin, tư vấn hoặc kết nối về nghề nghiệp, việc làm, học nghề, vay vốn, thủ tục hành chính và các chính sách hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng phù hợp với nhu cầu, điều kiện thực tế.

Đồng thời, phấn đấu ít nhất 70% người chấp hành xong án phạt tù là nữ trở về địa phương được tư vấn, kết nối việc làm, học nghề hoặc hỗ trợ sinh kế phù hợp. Trong đó, ít nhất 30% có nhu cầu, đủ điều kiện được hỗ trợ tiếp cận các nguồn vốn vay để phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm; 100% trẻ em dưới 36 tháng tuổi ở cùng mẹ trong trại giam được quan tâm chăm sóc, nuôi dưỡng khi đến 36 tháng tuổi. Hằng năm tổ chức hoặc phối hợp tổ chức ít nhất 1 hoạt động giáo dục, truyền thông, giao lưu hoặc hỗ trợ dành cho phạm nhân nữ tại Trại giam Đắk Trung.

Mở thêm một cánh cửa cho phụ nữ hoàn lương

Trong khuôn khổ hội nghị, Chương trình giao lưu "Thắp sáng niềm tin - Vững bước ngày trở về" mang đến những câu chuyện về hành trình vượt qua mặc cảm, làm lại cuộc đời của phụ nữ từng lầm lỗi. Qua đó lan tỏa thông điệp: Mỗi người đều có cơ hội thay đổi, đồng thời nhấn mạnh vai trò của gia đình và cộng đồng trong việc đồng hành, hỗ trợ phụ nữ ổn định cuộc sống sau khi chấp hành xong án phạt tù.

Chương trình giao lưu “Thắp sáng niềm tin - Vững bước ngày trở về”.

Với các nữ phạm nhân, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thị Hồng Thái nhắn nhủ: "Các chị có thể đã có những ngày tháng rất khó khăn. Có thể có những điều trong quá khứ khiến các chị day dứt, tiếc nuối. Nhưng tôi mong các chị hãy nhìn về phía trước. Đừng để lỗi lầm của ngày hôm qua trở thành lý do để từ bỏ ngày mai. Hãy tận dụng khoảng thời gian này để học tập, lao động, rèn luyện, học một nghề, học thêm một kỹ năng, sửa chữa những điều còn thiếu sót và chuẩn bị cho ngày trở về.

Khi trở về, hãy bắt đầu từ những điều bình dị nhất: sống và làm việc theo pháp luật, yêu thương gia đình, chăm lo con cái, lao động chân chính và giữ gìn những gì mình đã gây dựng.

Có thể con đường phía trước chưa chắc đã dễ dàng nhưng tôi tin rằng, nếu các chị thực sự quyết tâm thay đổi thì luôn có những người sẵn sàng đồng hành cùng các chị. Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk mong muốn được là một trong những người đồng hành đó.

Chúng tôi mong một ngày không xa, những chị em hôm nay còn đang ở đây sẽ trở về với gia đình, có việc làm, có sinh kế, nuôi dạy con cái tốt, tham gia các hoạt động tại địa phương và thậm chí trở thành những người có thể chia sẻ câu chuyện của chính mình để truyền cảm hứng cho những người khác".

Dịp này, các đơn vị trao 20 phần quà tặng phạm nhân nữ có thành tích cải tạo tốt và 8 phần quà tặng phạm nhân nữ đang mang thai, có con nhỏ dưới 36 tháng tuổi ở cùng mẹ tại Trại giam Đắk Trung.