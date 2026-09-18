Các đại biểu làm lễ phát động chiến dịch “Công nhân Việt Nam nói không với ma túy - Triệu trái tim, một quyết tâm” tại Hải Phòng. (Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN)

Tối 18/9, tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Tiệp (Hải Phòng), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Công an khai mạc chiến dịch "Công nhân Việt Nam nói không với ma túy - Triệu trái tim, một quyết tâm."

Tham dự chương trình có khoảng 3.000 đoàn viên, công nhân, lao động tại các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố.

Tại lễ phát động, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cho biết lễ phát động chiến dịch "Công nhân Việt Nam nói không với ma túy - Triệu trái tim, một quyết tâm" nằm trong khuôn khổ Tiểu dự án 4, thuộc Dự án 7, Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Công an phối hợp tổ chức.

Ông Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh sau lễ phát động, mỗi đoàn viên, mỗi người lao động sẽ trở thành một tuyên truyền viên, mỗi tổ công đoàn sẽ trở thành một điểm phòng ngừa, mỗi công đoàn cơ sở sẽ trở thành một "lá chắn" bảo vệ người lao động trước hiểm họa ma túy.

Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN)

Công nhân lao động nói "không" với ma túy để nói "có" với một cuộc đời tốt đẹp hơn, có sức khỏe để lao động, có việc làm để ổn định cuộc sống, gia đình để yêu thương, ước mơ để theo đuổi và có một tương lai được xây dựng bằng lao động chân chính.

Phát biểu hưởng ứng chương trình, ông Nguyễn Quốc Việt, Chủ tịch Công đoàn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Yazaki Hải Phòng Việt Nam (doanh nghiệp có 100% vốn Nhật Bản), chia sẻ Công đoàn công ty cam kết đưa nội dung tuyên truyền phòng, chống ma túy vào sinh hoạt định kỳ của từng tổ, đội sản xuất.

Công đoàn công ty phối hợp với Ban Giám đốc công ty xây dựng doanh nghiệp không ma túy gắn với các chỉ tiêu về an toàn, vệ sinh lao động của doanh nghiệp; đồng thời phối hợp với chính quyền, công an địa phương nơi có đông công nhân thuê trọ để kịp thời nắm bắt, hỗ trợ khi phát hiện dấu hiệu bất thường.

Đơn vị đã xây dựng kênh tiếp nhận, tư vấn riêng tại công đoàn cơ sở để mọi đoàn viên, người lao động gặp khó khăn có nơi chia sẻ và nhận được sự giúp đỡ kịp thời.

Tại lễ phát động, Ban Tổ chức đã trao quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, người lao động tiêu biểu. Trong chương trình còn có các tiết mục nghệ thuật đặc sắc với sự tham dự của những nghệ sỹ như: Nghệ sỹ Ưu tú Thái Sơn, ca sỹ Võ Hạ Trâm, ca sỹ Quốc Thiên...

Nội dung các tiết mục tập trung vào thông điệp "Nói không với ma túy - Vì tương lai của mỗi người lao động, vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và đất nước."

Trong chuỗi các hoạt động của chương trình còn có 50 gian hàng "Phúc lợi Công đoàn - Đồng hành cùng công nhân lao động;" trong đó có các gian hàng "0 đồng," gian hàng giảm giá ưu đãi, gian hàng của các doanh nghiệp đồng hành và gian hàng tư vấn dịch vụ thiết yếu, phục vụ trực tiếp đoàn viên, người lao động./.