Tỷ phú Warren Buffett rời ghế Chủ tịch Berkshire Hathaway

Ngày 18/9, Berkshire Hathaway thông báo tỷ phú Warren E. Buffett sẽ rời vị trí Chủ tịch tập đoàn sau hơn 60 năm tại vị. Thay vào đó, ông sẽ đảm nhiệm vai trò Chủ tịch danh dự, đồng thời tiếp tục là Thành viên HĐQT Berkshire.

Theo kế hoạch kế nhiệm dài hạn, HĐQT Berkshire đã bầu ông Howard G. Buffett (con trai Warren Buffett), Thành viên HĐQT, làm tân Chủ tịch Berkshire. Bà Susan L. Decker tiếp tục giữ vị trí Thành viên HĐQT độc lập.

Nói về nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett, ông Greg Abel, CEO Berkshire Hathaway, cho biết tác động của vị tỷ phú đối với Berkshire và các cổ đông là "chưa từng có trong lịch sử doanh nghiệp Mỹ". Theo ông, văn hóa và các giá trị Warren Buffett xây dựng sẽ tiếp tục là nền tảng của Berkshire, còn Howard sẽ là người gìn giữ những giá trị này.

Về phía Warren Buffett, trong thư gửi cổ đông cùng ngày, ông cho biết bản thân đã gắn bó với Berkshire từ năm 1965. Sau hơn 60 năm, ông vẫn coi đây là "công việc tốt nhất thế giới".

Buffett cho biết một trong những lý do khiến ông tin tưởng vào tương lai của Berkshire là Greg Abel, CEO tập đoàn. Theo ông, kỳ vọng dành cho Abel ngay từ đầu rất cao và vị CEO này đã vượt qua những kỳ vọng đó.

Abel đã đảm nhiệm công việc điều hành Berkshire trên mọi phương diện và trong một thời gian đã trực tiếp đưa ra những quyết định quan trọng của tập đoàn, Buffett cho biết.

"Vì vậy, đây là thời điểm phù hợp để hoàn tất quá trình chuyển giao. Tôi sẽ trở thành Chủ tịch danh dự và tiếp tục là Thành viên HĐQT. Con trai tôi, Howard, sẽ kế nhiệm tôi ở vị trí Chủ tịch", Buffett viết.

Howard Buffett đã là Thành viên HĐQT Berkshire trong 33 năm. Theo Warren Buffett, trong vai trò mới, Howard sẽ gìn giữ văn hóa và các giá trị của Berkshire, trong khi Greg Abel điều hành công ty.

Howard Buffett hiện giữ chức Chủ tịch kiêm CEO Howard G. Buffett Foundation từ năm 1999. Quỹ đầu tư này tập trung vào lĩnh vực an ninh lương thực toàn cầu và giảm thiểu xung đột. Ông từng là Đại sứ thiện chí của Liên Hợp Quốc về chống nạn đói cho Chương trình Lương thực Thế giới trong gần một thập kỷ.

Howard Buffett cũng từng tham gia HĐQT nhiều doanh nghiệp, trong đó có Archer Daniels Midland, ConAgra Foods, The Coca-Cola Company, Coca-Cola Enterprises và Lindsay Corporation.

Ở cuối thư, Warren Buffett cho biết ông sẽ tiếp tục là cổ đông của Berkshire. Ông viết rằng: "Thời gian cuối cùng luôn chiến thắng", nhưng cho rằng thời gian đã hào phóng với mình khi cho ông cơ hội chứng kiến Berkshire đạt đến thời điểm ông "tự tin hơn bao giờ hết" về tương lai của tập đoàn.

"Công ty đang được đặt trong những bàn tay rất tốt", Buffett viết cuối thư.