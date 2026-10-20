Nasdaq dẫn đầu đà tăng Phố Wall

Tại thời điểm 14 giờ 08 phút ngày 19-10 theo giờ địa phương, chỉ số Dow Jones tăng 13,01 điểm, tương đương 0,03%, lên 52.015,42 điểm. S&P 500 tăng 40,86 điểm, tương đương 0,53%, lên 7.700,54 điểm, trong khi Nasdaq Composite tăng 307,83 điểm, tương đương 1,18%, lên 26.447,86 điểm.

Đà phục hồi diễn ra sau khi S&P 500 và Nasdaq ghi nhận mức giảm trong tuần lớn nhất kể từ cuối tháng 6. Lo ngại lãi suất cao làm tăng chi phí vay vốn, qua đó kìm hãm đầu tư vào hạ tầng AI, đã gây áp lực lên cổ phiếu công nghệ, đặc biệt là các doanh nghiệp vận hành trung tâm dữ liệu.

Chỉ số bán dẫn Philadelphia tăng khoảng 2%, hướng tới chấm dứt chuỗi giảm 8 phiên liên tiếp. Trong giai đoạn này, chỉ số đã mất khoảng 15,7%, đánh dấu chuỗi giảm dài nhất kể từ tháng 10/2008.

Trong nhóm cổ phiếu công nghệ, Intel tăng gần 3% sau khi JPMorgan nâng khuyến nghị đối với cổ phiếu này từ “giảm tỷ trọng” lên “trung lập”. Amazon tăng 4,8% sau khi Morgan Stanley lựa chọn tập đoàn thương mại điện tử và điện toán đám mây này là cổ phiếu ưu tiên hàng đầu. Tesla tăng 3,7%, góp phần thúc đẩy nhóm hàng tiêu dùng không thiết yếu.

Tuy nhiên, CoreWeave vẫn giảm hơn 1,5% sau khi lao dốc trên 25% trong tuần trước vì lo ngại khoản nợ 50 tỷ USD. Các cổ phiếu Nebius và Iren lần lượt tăng 1,5% và 2,9%.

Theo giới phân tích, đợt phục hồi chưa đồng nghĩa thị trường đã thoát khỏi rủi ro. Nhà đầu tư vẫn quan ngại về cách các doanh nghiệp tài trợ cho làn sóng đầu tư AI, trong khi báo cáo kết quả kinh doanh của Meta và Tesla dự kiến được công bố ngày 21-10, còn SpaceX dự kiến báo cáo ngày 20-10.

Ở thị trường năng lượng, giá dầu thô Mỹ tăng khoảng 2,3%, lên gần 104 USD/thùng, giữa những lo ngại về an ninh nguồn cung sau các cuộc tấn công của lực lượng Houthi tại Yemen và những vụ tấn công mới nhằm vào cơ sở năng lượng, sân bay và mục tiêu quân sự ở Saudi Arabia.